El Grupo Capachos llevará su espectáculo 'Nombre de Mujer' al Teatro Kursaal de Melilla

El Grupo Capachos ofrecerá este próximo sábado un concierto en el Teatro Kursaal Fernando Arrabal de Melilla con su espectáculo, una propuesta músico-teatralizada dirigida por José María Luque que rendirá homenaje a la figura femenina a través de la música, la interpretación y la sensibilidad artística.La actuación, prevista para las 20.00 de la tarde en la Ciudad Autónoma de Melilla, permitirá al público disfrutar de un montaje que combina canciones, narrativa escénica y una cuidada puesta en escena, elementos que se han convertido en una de las principales señas de identidad de esta formación cordobesa nacida en el año 2010. En esta ocasión, además, el espectáculo contará con las voces solistas de María Luisa Arenas y Mabel Romero, quienes aportarán “una sensibilidad única a cada pieza interpretada”.Bajo el título, el Grupo Capachos presentará un repertorio concebido como un homenaje a la figura femenina, articulado a través de canciones cargadas de emoción y de historias hilvanadas mediante la interpretación teatral.De este modo, la formación volverá a apostar por un formato escénico que fusiona música y dramaturgia, un sello que ha acompañado al colectivo desde sus inicios y que le ha permitido consolidar un estilo propio dentro del panorama musical andaluz.Capachos nació de la convergencia de más de una treintena de músicos en torno a una propuesta artística común. Desde entonces, el grupo ha desarrollado una trayectoria marcada por la combinación de tradición e innovación, construyendo un sonido reconocible gracias a la riqueza instrumental y coral que caracteriza cada una de sus actuaciones.Bajo la dirección musical de José María Luque Jurado, la formación se distingue también por sus representaciones músico-teatralizadas, concebidas como espectáculos en los que las canciones adquieren un significado más profundo al integrarse en un argumento narrativo. Así, cada concierto se transforma en una experiencia escénica donde la música, el relato y la interpretación avanzan de forma conjunta para transmitir sentimientos y sensaciones al espectador.Y es que una de las principales peculiaridades de Capachos reside precisamente en esa capacidad para enlazar piezas musicales con historias cargadas de sensibilidad. Según destaca la propia formación, se trata de espectáculos que han cosechado una notable acogida por parte del público en los numerosos escenarios por los que ya ha pasado el grupo a lo largo del país.De igual modo, el repertorio de Capachos abarca géneros musicales muy diversos, desde el bolero y el tango hasta la copla, el fado, la chacarera, la samba, la balada, el son cubano o la ranchera mexicana. Todas estas influencias confluyen en versiones reinterpretadas bajo el particular estilo del conjunto, que ya ha recorrido más de un centenar de escenarios en diferentes puntos de España.Con esta nueva cita en Melilla, el Grupo Capachos continúa ampliando su trayectoria artística fuera de Andalucía y llevando su propuesta musical a nuevos públicos, manteniendo intacta una identidad escénica que combina emoción, teatralidad y una marcada sensibilidad musical.