Nuevas ofertas de empleo

Delineante (Lucena)Se oferta un puesto de delineante para la realización de proyectos de cerramientos a medida en Lucena. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 17:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.450 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. Entre las funciones destacan la elaboración de planos en 2D y 3D, el soporte técnico y el diseño CAD. Se requiere una titulación de técnico superior en proyectos de edificación u obra civil, valorándose la experiencia previa y el manejo de herramientas como Autocad o Presto. El plazo para inscribirse finaliza el 25 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/05/2026
Enfermero/-a (Almedinilla)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para una residencia de personas mayores. La vacante de empleo público cuenta con un contrato laboral indefinido y una jornada parcial de 9:00 horas semanales. El horario se desarrollará durante la mañana o la tarde, a convenir con la entidad. El salario bruto mensual es de 1.530 euros, debiendo prorratearse según la parcialidad. Como requisitos, resulta imprescindible poseer la diplomatura o el grado en enfermería. La empresa ofrece la posibilidad de ampliar la jornada establecida según las necesidades de la persona contratada. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 26 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/05/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera con especialidad en cocina marroquí para trabajar en Córdoba capital. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 11:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 horas, de martes a domingo. El salario bruto mensual es de 1.600 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere obligatoriamente una experiencia mínima de seis meses. Las funciones exigen un nivel de especialización extremo, incluyendo el dominio del cuscús manual, mezclas de especias y procesos tradicionales como la fermentación de smén. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 19 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/05/2026
Enfermero/-a (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para una residencia de personas mayores ubicada en Priego de Córdoba. La vacante cuenta con un contrato laboral indefinido y una jornada parcial de 16:00 horas semanales, con turnos según cuadrante. El salario bruto mensual establecido para esta ocupación es de 1.567 euros. Los aspirantes deben acreditar obligatoriamente la diplomatura o el grado en enfermería, valorándose positivamente contar con formación complementaria relacionada con el puesto. La entidad requiere una incorporación inmediata para desarrollar las funciones propias de cuidados generales. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/05/2026
Conductor/-a de camión (La Carlota)Se ofertan dos puestos de conductor o conductora de camión para realizar rutas regionales con base en La Carlota. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con una incorporación prevista para el 11 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 2.300 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas, además de ofrecer bonificaciones y premios por desempeño. Se requiere poseer al menos el título de graduado escolar, aunque no es necesaria experiencia previa en la ocupación. El personal seleccionado disfrutará de autonomía en el desarrollo de sus funciones. El plazo de inscripción finaliza el 22 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/05/2026
Enfermeros (Baena)Se ofertan dos puestos de enfermero o enfermera para trabajar en una residencia de personas mayores ubicada en Baena. La vacante dispone de un contrato laboral temporal de 150 días de duración a jornada completa, con una incorporación prevista para el 11 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 1.500 euros y el horario se desarrollará en turnos de 8:00 a 15:00 o de 15:00 a 21:00 horas. Se requiere contar con la titulación universitaria de diplomatura o grado, aunque no es necesaria experiencia previa. Las funciones a desempeñar están marcadas por el convenio de dependencia. El plazo de inscripción finaliza el 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/05/2026
Peones agrícolas (Nueva Carteya)Se ofertan dos puestos de peón agrícola para trabajar en el municipio de Nueva Carteya. La vacante dispone de un contrato laboral temporal de 30 días de duración a jornada completa, con una incorporación prevista para el 11 de mayo de 2026. El horario de trabajo se desarrollará desde las 7:30 hasta las 14:15 horas. El salario bruto mensual es de 1.500 euros. Las funciones principales consisten en el acordonado de ramón y la poda de varetas. Como requisito imprescindible, las personas aspirantes deben poseer el permiso de conducir B. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 17 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/05/2026
Logopeda (Córdoba)Se oferta un puesto de logopeda para el Servicio de Atención Temprana en Córdoba. La vacante cuenta con un contrato laboral indefinido a jornada completa y un salario bruto mensual de 1.797 euros con pagas extras prorrateadas. El horario se desarrolla de lunes a viernes, aproximadamente de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Las funciones incluyen la evaluación del desarrollo infantil, intervención terapéutica y orientación a familias. Es imprescindible poseer el grado o diplomatura en logopedia, valorándose la experiencia previa de doce meses y formación de máster en atención temprana. El plazo de inscripción para este puesto finaliza el 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/05/2026
Técnico de Mercados y Servicios (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico o técnica del Área de Mercados y Servicios en Córdoba bajo un contrato de interinidad a jornada completa. Las funciones principales incluyen el diseño, planificación y supervisión de proyectos técnicos, así como la elaboración de pliegos para contratación pública y el mantenimiento de instalaciones. Se requiere una titulación universitaria de primer ciclo en áreas industriales o de obras públicas, junto con conocimientos de Autocad y Office. La oferta contempla un salario bruto mensual de 2.220 euros, con horario de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. El plazo de inscripción finaliza mañana, 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Técnico comercial (Lucena)Se oferta un puesto de técnico comercial para trabajar en una oficina del sector de cerramientos y estructuras en Lucena. Las funciones principales incluyen el asesoramiento técnico a clientes, la captación de negocio, la elaboración de presupuestos y la gestión de pedidos. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de mañana y tarde. La retribución económica consta de un salario fijo de 1.350 euros brutos mensuales, más incentivos, sin pagas extras prorrateadas. Se valora poseer formación en gestión comercial o administrativa, conocimientos de inglés o francés y manejo de herramientas tipo ERP. El plazo de inscripción finaliza mañana, 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/05/2026
Operario de producción (Lucena)Se oferta un puesto de operario de producción para el sector de cerramientos en Lucena. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 18:00 horas e incorporación el 18 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 1.450 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. Las tareas principales consisten en la fabricación de pedidos, manejo de maquinaria de carpintería metálica y montaje en obra. Se requiere una experiencia mínima de seis meses en el sector. La empresa ofrece formación continua y estabilidad. El plazo de inscripción finaliza el 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/05/2026
Auxiliar de enfermería (Puente Genil)Se ofertan dos puestos de auxiliar de enfermería para una residencia en Puente Genil. La vacante cuenta con un contrato laboral temporal de 120 días a jornada completa, con turnos de 7:30 a 15:00 o de 14:30 a 21:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.228 euros. Las funciones incluyen la higiene, alimentación y movilidad de los residentes, así como el control de constantes vitales. Es imprescindible poseer formación reglada en sanidad o servicios socioculturales, valorándose una experiencia previa de tres meses. La incorporación está prevista para el 1 de junio de 2026. El plazo de inscripción finaliza el 16 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/05/2026
Conductor/-a de camión (Fernán-Núñez)Se oferta un puesto de conductor o conductora de camión en general para trabajar en Fernán-Núñez. La vacante cuenta con un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 horas e incorporación prevista para el 25 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 2.200 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. Las funciones a desempeñar son las propias de la conducción de camiones en general. No se han detallado requisitos académicos o de experiencia específicos adicionales para este puesto de trabajo. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el 16 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/05/2026
Limpiador/-a de piscinas (Córdoba)Se oferta un puesto de limpiador o limpiadora de zonas comunes y piscinas para trabajar en la capital cordobesa. Esta oportunidad laboral requiere realizar tareas de limpieza en comunidades, además del mantenimiento preventivo de las zonas comunes y de las instalaciones acuáticas. Se ofrece un contrato laboral temporal con una duración de 200 días y una jornada parcial de 25 horas semanales en horario de mañana. La retribución establecida asciende a 900 euros brutos mensuales, cifra que ya incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. La incorporación está prevista para el próximo 1 de julio de 2026. El plazo de inscripción finaliza mañana, 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/05/2026
Técnico superior en integración social (Córdoba)Una empresa de servicios sociales oferta un puesto de técnico superior en integración social en Córdoba para prestar apoyo educativo al alumnado de un centro especial de empleo. Es obligatorio acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y poseer la titulación superior en integración social. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 15:00 horas. La retribución bruta mensual es de 1.674 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. Las funciones incluyen asistencia en rutinas diarias, higiene y alimentación. El plazo de inscripción para optar a esta oferta finaliza mañana, 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Electricista (Montemayor)Se ofertan diez puestos de electricista para trabajar en el municipio de Montemayor dentro del sector de instalaciones generales. Las tareas principales consisten en la tirada de cable de continua y solar, además del conexionado de equipos en una planta solar fotovoltaica. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con un horario de 8:00 a 16:00 horas. La remuneración bruta mensual asciende a 1.590 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. Es imprescindible contar con el permiso de conducir B, valorándose la experiencia y formación previa. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finaliza el 20 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Peones electricistas (Montemayor)Se ofertan cinco puestos de peón electricista para trabajar en Montemayor dentro de la ocupación de montadores de placas de energía solar. La labor principal consiste en tirar cable de continua en una planta solar fotovoltaica. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con un horario de 8:00 a 16:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.500 euros con las pagas extras prorrateadas. Es imprescindible poseer el título de graduado escolar y el permiso de conducir B. Se valoran positivamente la experiencia previa y la actitud. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 20 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Enfermero/-a (Benamejí)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en Benamejí para desempeñar las funciones propias de la ocupación en una residencia de personas mayores. La vacante cuenta con un contrato laboral indefinido a jornada completa, bajo un horario rotativo organizado según cuadrante. Es imprescindible que las candidaturas posean la titulación oficial de diplomatura o grado en enfermería. La remuneración económica establecida es de 1.375 euros brutos mensuales, especificándose que las pagas extraordinarias no están prorrateadas. Este proceso de selección se gestionará mediante una fase previa de preselección de aspirantes. El plazo de inscripción para este puesto de trabajo finaliza el 20 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Psicólogo/-a (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de psicólogo o psicóloga para impartir talleres dirigidos al profesorado en el municipio de Nueva Carteya. Las sesiones formativas tratarán sobre la gestión del estrés y el trabajo con alumnado conflictivo. Se requiere una titulación universitaria de primer ciclo o haber superado tres cursos de licenciatura. El contrato es laboral temporal por dos días, con una jornada parcial de cuatro horas totales en horario de tarde, de 16:30 a 18:30. La retribución asciende a 120 euros brutos por el servicio, con las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza mañana, 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/04/2026
Gerocultor/-a (Puente Genil)Se oferta un puesto de gerocultor o gerocultora en Puente Genil para cubrir una sustitución por baja de maternidad. La ocupación consiste en realizar intervenciones de atención, cuidados e higiene personal a los residentes, siguiendo el plan de atención individualizado. Se requiere una formación específica en servicios socioculturales o sanidad, valorándose una experiencia de doce meses. El contrato laboral temporal tiene una duración de 120 días a jornada completa con horario rotativo. La remuneración bruta mensual es de 1.221 euros, sin incluir las pagas extraordinarias prorrateadas. El proceso de selección incluye una fase de preselección. El plazo de inscripción finaliza el 20 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Albañil (Puente Genil)Se ofertan dos puestos de albañil para desarrollar trabajos de albañilería en general en el municipio de Puente Genil. La convocatoria requiere una experiencia mínima de seis meses en la ocupación. Se ofrece un contrato laboral temporal con una duración de 180 días a jornada completa. El horario de trabajo se establece de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. La remuneración consiste en un salario bruto mensual de 1.700 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. El proceso de selección incluye una fase de preselección para las candidaturas. El plazo de inscripción para optar a esta oferta finaliza mañana, 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Auxiliar de enfermería (Montilla)Se oferta un puesto de auxiliar o auxiliares de enfermería de geriatría para cubrir tres vacantes en Montilla. El personal seleccionado asistirá y cuidará a personas usuarias en actividades diarias bajo los protocolos del centro. Se requiere el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y tres meses de experiencia previa. Las condiciones incluyen un contrato laboral temporal de 120 días a jornada completa por turnos, con un salario bruto mensual de 1.425 euros y pagas extras prorrateadas. Existe posibilidad de conversión a contrato indefinido o fijo discontinuo. La incorporación será el 1 de junio de 2026. El plazo de inscripción finaliza mañana, 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/04/2026
Fisioterapeuta (Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta para trabajar en la ciudad de Córdoba. La vacante dispone de un contrato laboral temporal de 365 días de duración a jornada completa, con una incorporación prevista para el 18 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 1.458 euros y el horario de trabajo se encuentra aún por determinar. Las funciones principales incluyen realizar tratamientos rehabilitadores, fomentar la actividad física adaptada y asesorar a las familias. Como requisito imprescindible, las personas aspirantes deben poseer la diplomatura o el grado en fisioterapia. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/05/2026
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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