El PSOE-A defiende en Montilla más vivienda pública y educación accesible para los jóvenes

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PSOE-A

El PSOE-A defendió ayer en Montilla un paquete de medidas centradas en el acceso de los jóvenes a la vivienda pública y en el fortalecimiento de la educación pública como herramientas para garantizar oportunidades y facilitar la emancipación juvenil en Andalucía. La iniciativa se enmarcó en la campaña electoral de la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, cuyo autobús electoral realizó una parada en la Avenida de Boucau.Durante el acto participaron el candidato número dos al Parlamento andaluz por Córdoba, Esteban Morales; la secretaria general provincial de Juventudes Socialistas de Córdoba, Pilar Algar; el secretario de Organización provincial de Juventudes Socialistas de Andalucía, José Antonio Lara; y el secretario de Organización del PSOE de Montilla, Antonio Salamanca.En su intervención, Esteban Morales afirmó que “hablar hoy de juventud en Andalucía es hablar de una generación que lo tiene más difícil que nunca para construir un proyecto de vida digno”, aludiendo especialmente a las dificultades de acceso a la vivienda y a las desigualdades vinculadas a la formación.Además, el candidato socialista defendió las propuestas impulsadas por María Jesús Montero para favorecer la emancipación juvenil. Entre ellas destacó la financiación del 20 por ciento de la entrada de la primera vivienda para jóvenes andaluces y la construcción de 100.000 viviendas públicas “para abaratar el mercado y garantizar el acceso a una vivienda digna”. Morales insistió igualmente en que la vivienda “no puede convertirse en un privilegio reservado solo para quienes tienen más recursos económicos”.En ese sentido, Esteban Morales también defendió una “apuesta decidida” por la educación pública y por el fortalecimiento de la formación profesional y de la universidad pública andaluza frente al avance de la privatización educativa en Andalucía.Por otro lado, Antonio Salamanca alertó de las dificultades que afronta la juventud andaluza para emanciparse. Según explicó, Andalucía se sitúa entre las comunidades autónomas con peores índices de emancipación juvenil del país, con una tasa cercana al 12 por ciento, por debajo de la media nacional, situada en el 15,2 por ciento.El dirigente socialista sostuvo que “muchos jóvenes siguen viviendo en casa de sus padres no porque quieran, sino porque no pueden permitirse otra cosa”, y señaló que el elevado precio de la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la juventud andaluza.Asimismo, Salamanca denunció el crecimiento de la Formación Profesional privada frente a la pública. En ese contexto, recordó que “solo para el curso 2025/2026 la Junta autorizó 9.450 nuevas plazas privadas frente a únicamente 2.588 públicas”. A su juicio, esta situación genera desigualdad entre jóvenes en función de la capacidad económica de sus familias.“Quien puede pagar entre 4.000 y 6.000 euros al año estudia, y quien no puede, se queda fuera”, criticó Salamanca, quien defendió que la Formación Profesional pública debe seguir siendo “un ascensor social y una herramienta de igualdad de oportunidades”.De igual modo, el secretario de Organización del PSOE de Montilla advirtió del crecimiento de las universidades privadas en Andalucía y señaló que la comunidad autónoma ha pasado de contar con una universidad privada en 2019 a cinco en 2026, mientras continúa aumentando la matriculación en este tipo de centros.A su vez, la secretaria general provincial de Juventudes Socialistas de Córdoba, Pilar Algar, reclamó “oportunidades reales” para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Andalucía y defendió políticas públicas que garanticen la igualdad de acceso a la educación “independientemente de la situación económica de las familias”.Finalmente, el secretario de Organización provincial de Juventudes Socialistas de Andalucía, José Antonio Lara, apeló a la movilización de los jóvenes de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo. Lara subrayó que “la juventud se juega buena parte de su futuro” en ámbitos como la vivienda, la educación y el empleo, al tiempo que animó a respaldar el proyecto político encabezado por María Jesús Montero “para impulsar un cambio en Andalucía”.