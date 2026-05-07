Montemayor reunirá las principales razas avícolas autóctonas andaluzas en Avicor 2026



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Montemayor acogerá este fin de semana la vigésimo segunda edición de Avicor, la Feria Avícola de Córdoba, una cita dedicada a la conservación y divulgación de las razas autóctonas andaluzas que volverá a reunir en la Campiña Sur una amplia muestra de aves tradicionales, razas ornamentales y actividades vinculadas al sector avícola.El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, que es también delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, destacó que este encuentro “cumple su vigésimo segunda edición y que en esta ocasión se celebrará los días 8, 9 y 10 en el municipio de Montemayor”.Junto al alcalde de la localidad, Antonio García, el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba afirmó que “nos trasladamos a la Campiña Sur con el objetivo de dar continuidad al acercamiento de la avicultura autóctona a nuestros pueblos”.En ese sentido, el responsable provincial señaló que “el objetivo principal de este encuentro no es otro que difundir las razas de gallinas autóctonas andaluzas a fin de continuar con las labores conjuntas encaminadas a su conservación, situación que pasa por una integración plena de estas razas en sistemas de producción extensiva”.Además, Lorite detalló que “las razas sobre las que de manera prioritaria se centra esta feria son la Sureña, Utrerana, Andaluza Azul, Combatiente Español, Andaluza Moñuda y el Pavo Autóctono Andaluz”. La programación prevista volverá a poner el foco en estas variedades tradicionales andaluzas, en un contexto marcado por la necesidad de preservar este patrimonio genético y mantener vivas las explotaciones ligadas a la producción extensiva.Y es que Avicor reunirá durante tres jornadas distintas propuestas expositivas centradas tanto en razas autóctonas como en aves ornamentales y especies de gran tradición en la provincia de Córdoba. El programa contempla una exposición de razas de gallinas, pavos y ocas autóctonas, junto a otra muestra dedicada a gallinas de razas foráneas y ornamentales.De igual modo, la feria incorporará una exposición de anátidas y varios monográficos dedicados a las razas aviares Sureña, Sureña Enana, Wyandotte Enana, Combatiente Inglés Moderno Enano y Serama Europeo, ampliando así la oferta dirigida tanto a criadores especializados como al público general.Por otro lado, el programa también incluirá una exposición de palomos de raza y palomos de fantasía, además de una suelta de palomas mensajeras. A ello se sumarán actividades de promoción gastronómica vinculadas a productos avícolas autóctonos, una de las propuestas con las que la organización busca acercar este patrimonio ganadero y alimentario a los visitantes.Asimismo, Lorite recordó que la feria “también está dirigida a la exposición de otras aves de gran tradición en nuestra provincia, como son los palomos de raza, palomas mensajeras y de fantasía”. Del mismo modo, también estarán representadas otras aves exóticas, pavos reales, faisanes, gallinas de Guinea o las anátidas.