Salesianos Montilla compite con 21 jugadores en el Campeonato de Andalucía de Ajedrez



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla completó el pasado fin de semana una destacada participación en el Campeonato de Andalucía de Ajedrez 2026, una cita disputada en la localidad almeriense de Roquetas de Mar en la que la entidad montillana estuvo representada por 21 jugadores que compitieron en distintas categorías y que, según destacó el propio club, dejaron “huella con su esfuerzo y compromiso” a lo largo de un torneo marcado por la igualdad y la exigencia competitiva.La expedición montillana afrontó las últimas rondas del campeonato con opciones abiertas en varias categorías y con la satisfacción de haber firmado una actuación notable en una de las competiciones autonómicas más relevantes del calendario ajedrecístico.Y es que, tal y como subrayó el Club Deportivo Salesianos Montilla, los jóvenes jugadores vivieron “unos días cargados de emoción, con los altibajos propios de la competición”, aunque también con “la satisfacción de ver a nuestros chicos firmando un gran torneo”.Como balance técnico de la participación del club, José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor FIDE, realizó una valoración detallada del rendimiento ofrecido por los representantes montillanos en las distintas categorías del Campeonato de Andalucía de partidas lentas.En categoría Sub-08, Brizuela Rojas destacó el papel desempeñado por Adrián Gallego, que finalizó undécimo de la general empatado a puntos con el sexto de la clasificación. Además, señaló que “en la última ronda dejó escapar la victoria que lo hubiera puesto entre los cuatro mejores de Andalucía”, si bien añadió que finalizó como segundo mejor jugador cordobés en su categoría.De igual modo, el instructor FIDE puso el foco en el rendimiento colectivo de las categorías Sub-10, Sub-12 y Sub-14, en las que el club contó con una amplia representación. En ese sentido, manifestó que “nos representaron 13 chicos batalladores en estas tres categorías, que contaron a nivel andaluz con un total de 341 jugadores”. Asimismo, defendió que se trata de una “cantera increíble, demostrando un buen nivel y avance en el juego” y añadió que entre estos jugadores “está la esencia de nuestro club”.Dentro de esas categorías, José Rafael Brizuela Rojas resaltó varios resultados individuales, entre ellos, el conseguido por Darío Sanabria —tercer mejor jugador cordobés Sub-10—; Jacobo Llamas —séptimo mejor cordobés en categoría Sub-12— y Marco Olmo —que finalizó como sexto mejor cordobés Sub-14—.Por otro lado, el Club Deportivo Salesianos Montilla contó con siete representantes en la categoría Sub-16, una de las más exigentes del campeonato según explicó el instructor FIDE. Así, Brizuela Rojas afirmó que se trató de una competición marcada por “mucha técnica y preparación por parte de los rivales”, aunque aseguró que “el Club Deportivo Salesianos Montilla estuvo a la altura”.Dentro de la categoría Sub-16 sobresalió especialmente la actuación de David Martín, que concluyó en el puesto vigésimo de una clasificación integrada por 101 jugadores. Sobre ello, Brizuela Rojas detalló que el jugador montillano terminó como tercer mejor jugador cordobés. Asimismo, también destacó la actuación de Alonso Padillo Guisado, séptimo mejor jugador cordobés.Además, el instructor FIDE valoró de forma positiva la progresión experimentada por la entidad montillana en los últimos años y señaló que “cada año el Club va mejorando y dando un gran salto en lo técnico, preparación y competitividad”. Del mismo modo, defendió que ese crecimiento está permitiendo al Club Deportivo Salesianos Montilla situarse entre los clubes de ajedrez más importantes de la provincia de Córdoba.