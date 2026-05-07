El posible esclarecimiento de la identidad del creador de Bitcoin

Una investigación del New York Times identifica al matemático inglés Adam Back como el misterioso Satoshi Nakamoto que habría impulsado la criptomoneda.

Indicios y pruebas circunstanciales

Una fortuna de 78.00 millones sin propietario conocido

La verdadera identidad del creador de Bitcoin ha sido uno de los, habiendo desatado infinidad de especulaciones sobre la persona real que se escondía bajo el seudónimo deA lo largo de los años han proliferadopor foros de internet, medios de comunicación especializados e inclusodedicados a la materia, que incluso han creído tener éxito en sus pesquisas.La principal novedad que estamos viviendo estos días con respecto a las elucubraciones previas, es que en esta ocasión se trata de un medio de comunicación tan prestigioso como elel que apunta a un nombre concreto: el matemático inglésBack, quien, por su parte, niega ser Satoshi Nakamoto.Cabe resaltar, en primer lugar, que el anuncioen lade Bitcoin, pues apenas se produjo una oscilación favorable en el cambiode en torno al 3%, muy dentro de lo habitual. Algo que refleja que a efectos prácticos al mercado le importa poco este asunto, toda vez, además, que hablamos de unaque no es controlada ni por su creador ni por nadie.La hipótesis del artículo de The New York Times se basa sobre todo en un, que ha encontrado coincidencias lingüísticas y de estilo en la escritura de Back, caracterizada por su, cuyo uso llamaba mucho la atención en los escritos que se conservan de Nakamoto, antes de que se esfumase en el añosin dejar ninguna pista.Asimismo, habría una serie de pruebas circunstanciales que reforzarían esta teoría, como el hecho de quecrease, un sistema clave en el diseño de Bitcoin, o que tuviese una actividad en foros concomitante con la cronología de Satoshi Nakamoto, activo desde 2008 al referido 2011.De este modo, aunque tengamos pistas que apunten en la dirección de la, lo cierto es que más allá de que éste lo haya negado,de que efectivamente se trate de él, por lo que no se puede dar por resuelto el misterio que viene desatando todo tipo de especulaciones en los últimos 15 años.Desde luego, tampoco invita a que Satoshi Nakamoto revele su identidad el hecho de que se le atribuya la posesión deque, al precio actual, equivaldrían a unos: toda una fortuna que no se habría transferido ni cambiado desde las direcciones originales en la cadena de bloques de la criptomoneda, y que constituiría un reclamo indeseable, cuya tenencia convendría mantener en el anonimato por motivos evidentes.Así pues, el gran misterio sigue sin resolverse, atreviéndonos a vaticinar que seguirá despertandohasta que se pueda encontrar la, si es que se halla.