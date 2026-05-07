El trío de cordobeses de La Liga EA Sports afronta un posible cambio de aires

Alfonso Pedraza

Antonio Raíllo

Antonio Blanco

Ya se acerca el final de la temporada de clubes, y los tres jugadores nacidos en la provincia de Córdoba que actualmente militan en la Liga EA Sports han sido muy importantes en sus respectivos conjuntos, y están entre los capitanes de los mismos. A pesar de ello, los tres podrían cambiar de equipo en los próximos meses, y hemos querido analizar cada caso. Eso sí, primero habrá que acabar la temporada, ya que dos de ellos juegan en dos de los grandes candidatos a acabar descendiendo, según lasUno de los mejores laterales españoles del siglo XXI es el único de los tres cordobeses que a día de hoy tiene claro dónde jugará las próximas temporadas. El jugador, que llegó a la cantera del Villarreal en 2011 y estuvo cedido en Lugo, Leeds, Alavés y Betis, es uno de los iconos de la actual plantilla del Villarreal, con el que ha jugado más de 200 partidos oficiales. Pedraza acaba contrato en junio y firmó ya hace meses con la Lazio de Roma, que le permitirá, a sus 30 años, vivir su primera experiencia en una primera división extranjera. El lateral de San Sebastián de los Ballesteros ha vuelto a ser importante esta temporada con los castellonenses, con los que está cerca de garantizar un meritorio tercer puesto liguero. El único lunar de esta última campaña en el Submarino Amarillo fue la participación del equipo en la, saldada con una decepcionante eliminación, aunque Pedraza rindió a buen nivel, participando en cinco encuentros y dando una asistencia de gol.El veterano central del Mallorca es uno de los grandes líderes del equipo balear. Lesionado en el ligamento del tobillo desde primeros de abril, lo que le llevó al quirófano, el cordobés se perderá lo que queda de temporada y no podrá ayudar a su equipo a intentar evitar el descenso. Raíllo extendió su vínculo con la entidad isleña un año más, hasta 2027, aunque habrá que ver cómo evoluciona de la operación. A día de hoy, parece complicado que Raíllo siga en el Mallorca más allá del próximo curso, que acabará con el central a las puertas de los 36 años. Hasta su lesión, el zaguero participó en 23 partidos de liga con su equipo, en el que lleva ya diez temporadas, tras aterrizar en 2016 procedente de la Ponferradina. Raíllo ha jugado 271 partidos de liga con el primer equipo del Mallorca, ya sea en primera o en segunda, y, por su liderazgo, coraje y sacrificio, es uno de los favoritos de la hinchada mallorquinista.El centrocampista es una de las estrellas, y de los líderes, del Alavés, que, como el Mallorca, se encuentra enfrascado en la lucha por evitar el descenso en este tramo final de curso. El de Montalbán de Córdoba ya ha superado la treintena de partidos de liga disputados con los babazorros por tercer año consecutivo, lo que demuestra la jerarquía e importancia que tiene en la medular del equipo vasco. Blanco lleva tres años y medio en el equipo norteño, tras llegar mediado el curso 2022/23, y ya acabó disputando 18 encuentros ligueros en aquel medio año. El centrocampista ha ampliado su repertorio y su incidencia ofensiva esta temporada, logrando dos goles y dos asistencias en liga, unos números interesantes para un medio de un equipo que suele ser poco realizador. Como Raíllo, Blanco acaba contrato en 2027, pero él ya ha rechazado dos ofertas de renovación de la entidad vasca, por lo que, si esta quiere sacar rédito económico, es posible que haya una venta este verano. De lo contrario, en este momento parece bastante probable que salga gratis al finalizar la próxima temporada, momento en el que los tres cordobeses de primera división podrían estar en equipos diferentes de los que militan hoy día.