Vox denuncia en Montilla la "situación crítica" que atraviesa el campo cordobés

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: VOX

El número dos de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz, Juan José Coca, lamentó esta mañana la situación “crítica” que atraviesa el campo cordobés y aseguró que su formación “se ha quedado sola en la defensa de los agricultores frente a quienes legislan de espaldas a la realidad del mundo rural”, en el transcurso de una visita a Montilla en la que abordó los principales problemas que, a su juicio, afectan actualmente al sector agrario.Según indicó Juan José Coca, “el campo está al límite”, advirtiendo de que problemas como el mildiu, que ha “afectado gravemente” a los cultivos, “no son más que la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda”. En ese sentido, el dirigente de Vox situó el foco en la situación que atraviesan muchas explotaciones agrícolas y en las dificultades que, a su juicio, afrontan los agricultores para mantener la actividad.Además, Juan José Coca subrayó que a esta situación se suman “los costes disparados, la falta de rentabilidad, la competencia desleal de productos de fuera y una presión burocrática insoportable para quienes intentan sacar adelante sus explotaciones”. De igual modo, atribuyó este escenario a “la falta de prioridad nacional en las políticas agrarias”, afirmando que “esto es lo que ocurre cuando no se pone a los nuestros en el centro de las decisiones”.El candidato de Vox también criticó las consecuencias que, según expuso, está teniendo esta situación para muchas familias vinculadas al sector agrícola. Así, afirmó que “hay cosechas arruinadas, años de trabajo perdidos y familias enteras viviendo en una incertidumbre constante”.Por otro lado, Juan José Coca advirtió que “las ayudas no llegan cuando se necesitan y, cuando lo hacen, llegan tarde, mal y con más trabas que soluciones”, responsabilizando de ello a “un Gobierno andaluz del Partido Popular entregado a las políticas climáticas de la izquierda, que están castigando directamente al campo”.Durante su intervención, el dirigente de Vox insistió en que “otros partidos siguen legislando sin pisar el campo, sin conocerlo y sin entender lo que está ocurriendo en municipios como Montilla”, frente a lo cual Vox “es el único que está dispuesto a dar la batalla de verdad, sin complejos, en defensa de de los agricultores”, afirmó.Asimismo, Juan José Coca remarcó que al hablar de “prioridad nacional, hablamos de nuestros agricultores, de nuestros pueblos y de nuestra economía”, defendiendo la necesidad de “poner a los nuestros primero frente a quienes les están arruinando”.Por último, el candidato de Vox vinculó esta situación con la próxima cita electoral andaluza, señalando que “el próximo 17 de mayo no va solo de votar, sino de decidir si queremos que el campo siga abandonado o apostar por un cambio real en Andalucía”. En ese sentido, concluyó afirmando que “sin campo no hay futuro, y Vox no va a mirar hacia otro lado”.