Más cerca de ti

Montilla C.F. 1-- 0 Atco. Palma del Río

Montilla Club de Fútbol: Molero, Yiyo, Alfonso Carraña, Antonio Pino, Moslero, Juan María, Tiago, Tena, Rubén Jurado, Abraham Nelson y Rafa Alcaide. También jugaron Fran González, Pedro Crespín, José Carraña, Gorka, Adrián y Amara.

Molero, Yiyo, Alfonso Carraña, Antonio Pino, Moslero, Juan María, Tiago, Tena, Rubén Jurado, Abraham Nelson y Rafa Alcaide. También jugaron Fran González, Pedro Crespín, José Carraña, Gorka, Adrián y Amara.



Atlético Palma del Río: Gonzalo, Fran Cruz, Farfán, Sergio León, Miquel, Manolillo, Cuenca, Manuel Pablo, Amo, Fran Rodríguez y Mateo. También jugaron Germán, Chechu, Fran Cano, Pedro Chacón, Alberto, Palacios y Coke.

Gonzalo, Fran Cruz, Farfán, Sergio León, Miquel, Manolillo, Cuenca, Manuel Pablo, Amo, Fran Rodríguez y Mateo. También jugaron Germán, Chechu, Fran Cano, Pedro Chacón, Alberto, Palacios y Coke.

Goles: 1-0 Abraham Nelson (m. 73).

Abraham Nelson (m. 73).

Árbitro: Javier Romero Vázquez (Sevilla). Amonestó por parte local a Tena y Tiago. En el bando visitante sería amonestado Chechu.

Javier Romero Vázquez (Sevilla). Amonestó por parte local a Tena y Tiago. En el bando visitante sería amonestado Chechu.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de las semifinales por el ascenso a Tercera RFEF, disputado en el Estadio Miguel Navarro Polonio. Unos 1500 espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol ratificó este sábado su clasificación para la final por el ascenso a Tercera RFEF al vencer por un tanto a cero al Atlético Palma del Río, ampliando así laen el que los montillanos también consiguieron el triunfo. El cuadro de Isaac de la Cuesta se enfrentará ahora al Club Deportivo Egabrense en una eliminatoria a doble partido que decidirá el equipo que acompaña al Real Betis C y al Racing Portuense a la categoría nacional.El encuentro comenzó con pocas novedades en el once inicial auriverde. Molero y Tiago serían de la partida, convirtiéndose así en los dos jugadores que incorporaba el cuerpo técnico al esquema con respecto a la contienda en Palma del Río.Así, los primeros compases del encuentro, que contó con un gran ambiente en las gradas, serían de mayor posesión del esférico para los palmeños. No obstante, la firmeza defensiva por parte local difuminó los escasos acercamientos visitantes, viéndose a un Montilla paciente en busca de su oportunidad.Con esta perspectiva, la primera ocasión sería para los auriverdes, en un remate de cabeza de Abraham Nelson a la salida de un córner que blocó el guardameta por alto. Instantes después, respondió el plantel palmeño con un remate de Manolillo por encima del larguero tras un mal despeje defensivo.Los minutos posteriores transcurrieron con un control de los tiempos por parte montillana. El juego discurrió sin acciones ofensivas y con la sensación de que, salvo paso al frente del Atlético Palma del Río, el pase a la final estaba prácticamente consumado. Solo un remate con la testa de Miquel al larguero provocaría una efímera incertidumbre. Llegados al minuto 45, el colegiado señaló el camino hacia los vestuarios.Tras el descanso, el Montilla se mostró cómodo con la pelota y recuperó el dominio territorial, mostrándose en ataque con varias jugadas combinativas no finalizadas en los metros finales. Por otro lado, el conjunto palmeño no era capaz de meterse en el partido, alejándose de sus opciones de remontada.A diecisiete minutos del final, el júbilo se apoderó del Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio". Una falta ejecutada por Antonio Pino provocó un esférico suelto dentro del área que Abraham Nelson, con la puntera, mandó al fondo de la red ante la salida del guardameta visitante.Una afición volcada con los suyos desde el inicio sonrió de manera definitiva y festejó hasta el pitido final un triunfo auriverde que deja a dos pasos el sueño de la Tercera RFEF. La próxima cita para los chicos de Isaac de la Cuesta será en el feudo vinícola ante el Club Deportivo Egabrense, en la ida de la eliminatoria final. El horario del encuentro se determinará en las próximas horas.