La felicidad está hecha para ser compartida

Atco. Palma del Río 0-2 Montilla C.F.

Atlético Palma del Río: Gonzalo, Fran Cruz, Farfán (Palacios, m. 74), Sergio León, Miquel, Fran Cano (Manu, m. 57), Pedro Chacón (Manuel, m. 65), Rafa, Nacho (Koke, m. 88), Fran y Mateo.

Gonzalo, Fran Cruz, Farfán (Palacios, m. 74), Sergio León, Miquel, Fran Cano (Manu, m. 57), Pedro Chacón (Manuel, m. 65), Rafa, Nacho (Koke, m. 88), Fran y Mateo.

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Yiyo (Fran González, m. 81), Alfonso Carraña, Antonio Pino (Pedro Crespín, m. 85), Moslero (Adrián, m. 90), José Carraña (Tiago, m. 68), Juan María, Tena, Rubén Jurado (Amara, m.75), Abraham Nelson y Rafa Alcaide.

Rafa Martínez, Yiyo (Fran González, m. 81), Alfonso Carraña, Antonio Pino (Pedro Crespín, m. 85), Moslero (Adrián, m. 90), José Carraña (Tiago, m. 68), Juan María, Tena, Rubén Jurado (Amara, m.75), Abraham Nelson y Rafa Alcaide.



Goles: 0-1 Tiago (m. 72); 0-2 Tiago (m. 77).

Tiago (m. 72); Tiago (m. 77).

Árbitro: Juan Luis Caballero Ríos (Sevilla). Amonestó por los locales a Miquel y por los visitantes a Rubén Jurado, Tiago, Juan Rosa.

Juan Luis Caballero Ríos (Sevilla). Amonestó por los locales a Miquel y por los visitantes a Rubén Jurado, Tiago, Juan Rosa.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de las semifinales por el ascenso a Tercera RFEF, disputado en el Estadio Sergio León de la localidad cordobesa de Palma del Río. Unos 800 espectadores, aproximadamente. Nutrida presencia de aficionados montillanos, con más de un centenar en las gradas.

El Montilla Club de Fútbol arrancó ayer una explosión de júbilo en su afición al conseguir un merecido triunfo por cero tantos a dos ante el Atlético Palma del Río en la ida de las semifinales por el ascenso a Tercera RFEF. En un encuentro igualado en la primera mitad, un Montilla efectivo en los metros finales en el segundo período asestó dos zarpazos a su rival para dar un paso de gigante en la pelea por estar en la gran final.El encuentro comenzó con dos equipos bien plantados sobre el terreno de juego. El Atlético Palma del Río buscó el juego directo a las espaldas de la defensa vinícola; mientras, los de Isaac de la Cuesta movían el esférico con rápidas conexiones entre la medular y el ataque.Con esta perspectiva, las defensas tuvieron que realizar un elevado esfuerzo para evitar el peligro en varias ocasiones. Los acercamientos sobre ambas metas se iban produciendo de manera intermitente, destacando un disparo desde el costado de Sergio León que blocó Rafa Martínez con el brazo, y la posterior respuesta vinícola con un disparo de Moslero dentro del área que sacó la defensa local.Ya en los instantes finales de la primera mitad, varios centros sobre la meta palmeña no encontraron rematador por parte auriverde. En la última acción de los primeros 45 minutos, el Atlético Palma del Río tuvo su oportunidad en un remate de Mateo a la salida de un córner que se marchó cerca del poste. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, la dinámica era similar. Dos equipos atrevidos buscaban sus opciones mostrándose las defensas muy seguras en sus labores. Por otro lado, ambos banquillos movieron ficha, buscando alternativas en sus respectivos planteles.El Montilla Club de Fútbol tuvo la primera en un disparo de Moslero ajustado al palo que se marchó por poco. El Atlético Palma del Río buscó el juego vertical, con balones a los costados y centros al área que la retaguardia vinícola solventó con eficacia.Así, se llegó al minuto 72, momento clave del encuentro. Antonio Pino abrió un balón al espacio para Tena que, de primeras, colocó un balón al primer palo, estando Tiago muy atento para tocar sutilmente el esférico y batir al guardameta. Era el cero a uno. El éxtasis se apoderó de la grada visitante, muy animosa durante toda la contienda. Un gol muy celebrado que ponía de cara el encuentro para los auriverdes.Cinco minutos después, el Montilla fabricó el cero a dos y sentenció prácticamente el encuentro. Tiago recogió un esférico dentro del área y, con un disparo raso, mandó el esférico al fondo de las mallas. Cero a dos en el marcador y la mejor sensación posible para un Montilla serio atrás y seguro de su ideal de juego.Todo ello bastó para resistir los envites del Atlético Palma del Río, que lo intentó sin éxito hasta el final. Un remate de cabeza al palo de Manuel sería la más clara para los palmeños. Con el pitido final, el nexo entre la plantilla vinícola y su afición fue total, con una grada que festejó un triunfo que mantiene más vivo que nunca el sueño de poder pelear por el ascenso.La próxima cita para los montillanos será este sábado, a las 19:00 de la tarde, en el Estadio Miguel Navarro Polonio. La vuelta de las semifinales llega para el conjunto vinícola que, junto a su fiel hinchada, buscará dar un paso más en esta escalada hasta la gloria.