Los vinos de La Aurora triunfan en los Premios CINVE 2026 con siete galardones

Laha logrado siete medallas en los Premios CINVE 2026, un certamen internacional en el que han participado más de 1.000 muestras procedentes de distintos países y cuyas sesiones de cata se celebraron entre los pasados 26 y 29 de marzo en la ciudad de Cáceres, bajo la evaluación de un jurado internacional integrado por enólogos, sumilleres y periodistas especializados.La entidad montillana, considerada una de las cooperativas de referencia dentro de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y también de la DOP Aceite de Lucena, ha conseguido en esta edición cuatro medallas Gran Oro, dos medallas de Oro y una Plata, reafirmando así la presencia de sus vinos en uno de los concursos más reconocidos del panorama vitivinícola internacional.En concreto, las máximas distinciones del certamen han recaído sobre. A su vez, las medallas de Oro han sido para, mientras que elha obtenido una medalla de Plata.El concurso CINVE volvió a reunir este año muestras procedentes —en su mayoría, de España y Portugal— aunque también contó con la participación de vinos y bebidas llegados desde países como Alemania, Argentina, Australia, Italia, Francia, Grecia, México, Perú, Túnez o Turquía, consolidando de este modo el carácter global e internacional del certamen.En ese sentido, fuentes de la entidad montillana señalan que “los Premios CINVE 2026 reafirman la gran singularidad y elevada calidad de los vinos que elaboramos y producimos en Cooperativa La Aurora”. Y es que todos los vinos premiados se elaboran a partir de la variedad Pedro Ximénez, autóctona de la zona Montilla-Moriles y vinculada históricamente al paisaje agrícola del marco vitivinícola cordobés. Según detalla la propia entidad, estas uvas son aportadas por los socios de la cooperativa en cada vendimia, “fruto de su gran esfuerzo y esmero durante todo el año”.La trayectoria de La Aurora mantiene una estrecha relación con la historia reciente del cooperativismo agrario montillano. Fundada oficialmente el 15 de diciembre de 1963 tras una asamblea celebrada en el patio de la bodega de Mesa, en la calle La Parra, la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de la Aurora nació impulsada por un grupo de agricultores locales vinculados a la antigua Sociedad Mancomunada Vitivinícola. No obstante, no sería hasta el 24 de marzo de 1964 cuando quedó registrada ante el Ministerio de Trabajo.Antes de disponer de las actuales instalaciones situadas en El Carrerón, muy cerca del pago de El Parador, la entidad llegó a arrendar numerosas lagaretas y bodegas de tinajas repartidas por distintos puntos de Montilla para afrontar las campañas de vendimia. Incluso, parte del mosto tuvo que trasladarse hasta una bodega de Montemayor para poder continuar con la producción.En la actualidad, la cooperativa cuenta con alrededor de 800 socios, de los que unos 230 entregan uva y el resto aportan aceituna o ambos productos, consolidando así una estructura cooperativa de gran implantación en el marco vitivinícola Montilla-Moriles.Por otro lado, desde la Cooperativa La Aurora manifiestan su agradecimiento “a todo el equipo humano que integra nuestra entidad, nuestros socios, trabajadores y Consejo Rector por conseguir méritos tan importantes como este”. Asimismo, también agradecen “a todos los clientes la confianza que depositan en nuestra Cooperativa al adquirir nuestros productos”.De igual modo, la entidad montillana aprovecha para trasladar su reconocimiento “a la organización de este concurso, a todas las personas y entidades que lo hacen posible y, por supuesto también al jurado, por considerar que la Cooperativa La Aurora es merecedora de estos premios de tan elevada magnitud”.Los galardones de esta edición de los Premios CINVE se entregarán el próximo 21 de mayo durante una cena de gala que tendrá lugar en el Hotel Intercontinental de Madrid y que servirá como punto de encuentro para profesionales y representantes del sector vitivinícola internacional.