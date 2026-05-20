La AUGC alerta del descenso de efectivos de la Guardia Civil en Montilla

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la pérdida de efectivos en el puesto principal de Montilla y en el conjunto de la provincia de Córdoba tras analizar los datos oficiales de plantilla entre 2022 y 2026, que reflejan una caída del 9,8 por ciento y un déficit estructural del 18 por ciento de agentes sin cubrir.El análisis realizado por la AUGC pone el foco en la evolución concreta de municipios como Montilla, que aparece entre los puestos principales que han visto reducido su número de efectivos en los dos últimos años. En ese sentido, el colectivo detalla que el puesto principal de Montilla ha perdido un 20 por ciento de su plantilla, una reducción significativa en un tipo de unidades que, por su dimensión, concentran buena parte de la operatividad en sus respectivas demarcaciones.Los datos globales que maneja la asociación dibujan un escenario de retroceso continuado en toda la provincia. La AUGC afirma que “los datos oficiales obtenidos recientemente no solo corroboran las continuas denuncias sobre falta de efectivos en la provincia de Córdoba, sino que además revelan un agravamiento de la situación”, al constatar que el número de guardias civiles ha descendido un 9,8 por ciento entre enero de 2022 y enero de 2026.Por otro lado, la organización señala que el problema no solo afecta al volumen total de agentes, sino también a las vacantes sin cubrir. En ese sentido, el colectivo detalla que “mientras que en 2025 eran 165 las vacantes sin cubrir, ahora esa cifra asciende hasta las 231”, lo que implica que “falta el 18 por ciento de la plantilla que debería haber en la provincia”.De igual modo, la AUGC pone el acento en la evolución negativa de la seguridad ciudadana, un ámbito directamente vinculado al día a día de municipios como Montilla. Según expone, “se ha reducido un 8,4 por ciento el número de guardias civiles en toda la provincia”, con descensos generalizados en numerosos puestos territoriales.En ese contexto, la asociación considera especialmente relevante la situación de la escala básica, encargada de los servicios operativos en poblaciones, zonas rurales y carreteras. Así, subraya que “la escala de cabos y guardias es la que tiene más vacantes sin cubrir, 208”, pese a ser la que asume la mayor carga de trabajo operativo.Además, el comunicado de la AUGC también apunta a un elemento estructural que agrava la situación: la reducción del catálogo de puestos. La AUGC explica que “se ha reducido un 2,4 por ciento en los cuatro últimos años”, algo que califica de "incomprensible" teniendo en cuenta que ya se había reconocido su obsolescencia.En ese sentido, la asociación denuncia que la provincia de Córdoba continúa siendo una de las menos favorecidas en las convocatorias de destinos. Así, sostiene que “los destinos publicados hace unas semanas no han conllevado un incremento de la plantilla, a pesar de tener la más reducida de Andalucía”.Por otro lado, el análisis también recoge variaciones en distintas especialidades. Mientras que unidades como Protección y Seguridad han perdido hasta un 12,7 por ciento de efectivos, otras áreas como Tráfico han registrado un descenso del 2,5 por ciento, toda vez que el resto de especialidades se han mantenido relativamente estables.La Asociación Unificada de Guardias Civiles, colectivo mayoritario en el seno del Instituto Armado con más de 30.000 afiliados en todas las escalas, considera que estos datos consolidan una tendencia preocupante que afecta tanto al conjunto de la provincia como a municipios concretos como Montilla, donde la reducción de efectivos incide directamente en la prestación de servicios de seguridad ciudadana.