El Concurso Vinavin reconoce la calidad de varios vinagres de Montilla

La octava edición del Concurso Internacional de Vinagres Vinavin ha reconocido la calidad de varios vinagres elaborados en Montilla, que han logrado situarse entre los mejores del certamen junto a productos procedentes de distintos puntos del mundo, en una convocatoria que ha reunido más de un centenar de muestras.El certamen, organizado por la Asociación de Amigos y Profesionales del Vinagre (Vinavin) con el respaldo de la Diputación de Córdoba, ha contado en esta edición con la participación de 103 muestras procedentes de países como Hungría, Francia, Rumanía, Italia, Nueva Zelanda, Argentina o Colombia, además de una destacada presencia española, especialmente andaluza y, en particular, del marco Montilla-Moriles.En este contexto, los principales galardones del concurso, los Gran Oro Vinavin–Premio Especial Diputación de Córdoba, han recaído en el vinagre, de Bodegas Delgado, elaborado en Puente Genil, y en el, de Acetum BT, procedente de Mogyorod (Hungría). Además, la categoría Gran Oro ha distinguido productos elaborados en Cádiz, Módena (Italia) y Albacete, lo que refuerza el carácter internacional de un certamen que sigue ganando proyección y participación año tras año.En ese marco, los vinagres de Montilla han logrado una presencia destacada en el palmarés, con varios reconocimientos en diferentes categorías. Entre ellos, en la categoría Oro ha sido premiado, de, así como el, de Comercial Vinícola del Sur. A estos se suma el, también de Bodegas Robles.Por otro lado, en la categoría Plata han sido reconocidos los vinagres, de la, y y elde la, ambos amparados por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinagre de Montilla-Moriles.De igual modo, el certamen ha incorporado en esta edición una Mención Especial Proyectos de Desarrollo, que ha recaído en el vinagre balsámico PX presentado por IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla, con el objetivo de poner en valor iniciativas centradas en la formación y el desarrollo de productos vinculados a los vinagres de calidad.La presidenta de Vinavin, la enóloga Rocío Márquez, valoró el crecimiento del concurso y señaló que “refleja el interés de los productores de todas partes del mundo en estos premios ya que, si logran uno de los galardones, supone un reconocimiento a la calidad de los vinagres que producen”.En ese sentido, el panel de cata encargado de evaluar las muestras ha estado compuesto por 24 profesionales de referencia en ámbitos como la enología, la gastronomía, el análisis sensorial, el periodismo especializado y la divulgación agroalimentaria, distribuidos en seis mesas de trabajo que han analizado aspectos como el grado acético, la presencia de azúcares residuales o los procesos de crianza.Asimismo, el concurso ha vuelto a poner de relieve el protagonismo de los vinagres elaborados a partir de vinos generosos de zonas como Montilla-Moriles, Jerez o el Condado de Huelva, aunque también se han presentado elaboraciones con materias primas muy diversas, desde frutas hasta miel o cerveza, lo que evidencia la riqueza y variedad de este producto a nivel internacional.De este modo, la presencia de los vinagres de Montilla en el palmarés refuerza el posicionamiento de la localidad dentro del panorama agroalimentario internacional, en un certamen que continúa consolidándose como referencia en la promoción de los vinagres de calidad.