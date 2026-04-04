Buzón del Lector | Un recuerdo muy especial

Montilla Digital se hace eco en su Buzón del Lector de la solicitud de ayuda de una vecina de Córdoba que ayer perdió un recuerdo muy especial mientras disfrutaba del Viernes Santo en Montilla junto a su familia. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico (montilladigital@gmail.com) exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si es posible, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía para ilustrar la publicación.
Somos una familia de Córdoba y escribimos estas líneas con la esperanza de que vuestro medio, que llega a tantos montillanos, nos ayude a hacer realidad un pequeño "milagro" de Semana Santa. Como cada Viernes Santo, ayer fuimos con muchísima ilusión a Montilla para acompañar al Rescatado y recibir las bendiciones de la Virgen de los Dolores y del Nazareno en el Paseo de Cervantes.
Sin embargo, sobre las 11.25 de la mañana, en el trayecto entre el Bar Niño Ríos, el Paseo de Cervantes, el Llano de Palacio y la calle Costal, mi hija perdió un nazareno de fieltro grandecito, similar al que aparece en la imagen. Cuando se dio cuenta, volvimos sobre nuestros pasos para tratar de localizarlo, pero ya no estaba, así que estamos seguros de que alguien lo recogió del suelo.
Para muchas personas puede parecer un simple objeto, pero para ella es un mundo. No es un juguete cualquiera: es una pieza exclusiva que se agotó enseguida en Córdoba. Lo compramos a través de una asociación cordobesa que trabaja con mujeres y niños en riesgo de exclusión social, por lo que el dinero es destinado íntegramente a una causa benéfica.
Ese nazareno, vestido con el hábito de El Esparraguero, tiene una "doble carga emocional": por lo que representa y por el fin solidario que tuvo su compra. Mi hija se volvió a Córdoba con un disgusto enorme y a mí me gustaría pensar que todavía existen personas buenas y humildes que, al encontrar algo que no les pertenece, intentan devolverlo. A veces, lo que para uno no tiene valor, para otra persona lo es todo.
Si alguien lo encontró o sabe quién puede tenerlo, le pediríamos de corazón que se pusiera en contacto con nosotros. Nos encantaría recuperar el nazareno y, de paso, confirmar que en Montilla sigue habiendo gente generosa. Muchísimas gracias por vuestra ayuda y por darnos este altavoz.
Somos una familia de Córdoba y escribimos estas líneas con la esperanza de que vuestro medio, que llega a tantos montillanos, nos ayude a hacer realidad un pequeño "milagro" de Semana Santa. Como cada Viernes Santo, ayer fuimos con muchísima ilusión a Montilla para acompañar al Rescatado y recibir las bendiciones de la Virgen de los Dolores y del Nazareno en el Paseo de Cervantes.
Sin embargo, sobre las 11.25 de la mañana, en el trayecto entre el Bar Niño Ríos, el Paseo de Cervantes, el Llano de Palacio y la calle Costal, mi hija perdió un nazareno de fieltro grandecito, similar al que aparece en la imagen. Cuando se dio cuenta, volvimos sobre nuestros pasos para tratar de localizarlo, pero ya no estaba, así que estamos seguros de que alguien lo recogió del suelo.
Para muchas personas puede parecer un simple objeto, pero para ella es un mundo. No es un juguete cualquiera: es una pieza exclusiva que se agotó enseguida en Córdoba. Lo compramos a través de una asociación cordobesa que trabaja con mujeres y niños en riesgo de exclusión social, por lo que el dinero es destinado íntegramente a una causa benéfica.
Ese nazareno, vestido con el hábito de El Esparraguero, tiene una "doble carga emocional": por lo que representa y por el fin solidario que tuvo su compra. Mi hija se volvió a Córdoba con un disgusto enorme y a mí me gustaría pensar que todavía existen personas buenas y humildes que, al encontrar algo que no les pertenece, intentan devolverlo. A veces, lo que para uno no tiene valor, para otra persona lo es todo.
Si alguien lo encontró o sabe quién puede tenerlo, le pediríamos de corazón que se pusiera en contacto con nosotros. Nos encantaría recuperar el nazareno y, de paso, confirmar que en Montilla sigue habiendo gente generosa. Muchísimas gracias por vuestra ayuda y por darnos este altavoz.
VANESA RUIZ RONCERO
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL (ARCHIVO)
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL (ARCHIVO)
NOTA: Los comentarios publicados en el Buzón del Lector no representan la opinión de Andalucía Digital. En ese sentido, este periódico no hace necesariamente suyas las denuncias, quejas o sugerencias recogidas en este espacio y que han sido enviadas por sus lectores.