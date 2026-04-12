Rafael Garrido continuará al frente del Apedem tras el ascenso a Primera Andaluza

El Club Deportivo Apedem ha confirmado la renovación del entrenador cordobés Rafael Garrido para la temporada 2026/2027 al frente del equipo sénior en la Primera Andaluza, consolidando así la continuidad de un proyecto deportivo que ha logrado recientemente elLa decisión, comunicada de manera oficial por la junta directiva del club, refuerza la apuesta por la estabilidad en el banquillo tras una campaña marcada por el éxito deportivo. Y es que el conjunto montillano selló hace apenas unas semanas un histórico ascenso a Primera Andaluza en el Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio", culminando una temporada en la que el equipo ha mostrado una notable capacidad competitiva.En ese sentido, la continuidad de Rafael Garrido al frente del equipo sénior supone dar continuidad a una línea de trabajo que ha demostrado su eficacia tanto en el plano táctico como en la gestión del grupo. El técnico cordobés, que llegó al club con el objetivo de impulsar el rendimiento del conjunto auriverde, ha sido una pieza clave en la consecución de los objetivos marcados durante la temporada 2025/2026.Y es que su trayectoria previa ya avalaba su incorporación al Club Deportivo Apedem. Con título UEFA Pro y una dilatada experiencia en los banquillos, Rafael Garrido ha dirigido a numerosos equipos del fútbol cordobés, dejando su impronta en entidades como el Córdoba Club de Fútbol, Los Califas Club de Fútbol, Sur Fundación, Don Bosco, Séneca, Unión Deportiva Salvador Allende, Apademar o Deportivo Córdoba. Entre sus logros más destacados figura la conquista de varias ligas en categorías inferiores, así como una Supercopa Juvenil con el Apademar en 2019.Por otro lado, su conocimiento del fútbol provincial y su capacidad para trabajar con jóvenes talentos han sido aspectos determinantes en su etapa en Montilla. Durante la presente campaña, el equipo ha evidenciado una evolución constante, sustentada en el trabajo semanal del cuerpo técnico y en una planificación que ha permitido al conjunto competir con solvencia incluso en situaciones adversas.Eel ascenso logrado frente al Club Deportivo Alcázar, en un encuentro que se resolvió con una remontada en los últimos minutos, puso de manifiesto el carácter competitivo del equipo dirigido por Garrido. Aquella victoria, que desató la euforia entre la afición, simbolizó el resultado de un proyecto basado en el esfuerzo, la disciplina y la ambición deportiva.Asimismo, la renovación del técnico cordobés se enmarca dentro de una estrategia más amplia impulsada por la entidad, que en temporadas recientes ha apostado por reforzar su estructura deportiva. La incorporación en su momento de nuevos responsables en la dirección deportiva, junto con la consolidación del cuerpo técnico, ha permitido al club avanzar hacia un modelo de gestión más sólido y coherente con sus objetivos.En definitiva, la continuidad de Rafael Garrido al frente del Club Deportivo Apedem para la temporada 2026/2027 en Primera Andaluza representa un paso más en la consolidación de un proyecto que busca afianzarse en la categoría y seguir creciendo dentro del fútbol cordobés.