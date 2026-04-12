El Palacio de la Merced acoge el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Palacio de la Merced acogió ayer el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías, una cita que reunió en la capital cordobesa a representantes del mundo cofrade de toda la provincia y que estuvo presidida por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y por el obispo de la diócesis, Jesús Fernández, en el marco de la programación institucionalDurante su intervención, Salvador Fuentes puso el acento en el papel que desempeñan las hermandades y cofradías en la provincia y afirmó que “la importancia del trabajo que se realiza desde el mundo cofrade para el mantenimiento y puesta en valor de algo tan nuestro como la Semana Santa, pero también al presentarse como una red de ayuda que llega a todos los rincones de la provincia”.En ese sentido, el presidente de la institución provincial añadió que “y es que en muchos momentos es su cercanía la que permite atender necesidades que de otro modo, y sin su labor incansable, pasarían inadvertidas. de ahí que dediquemos actos como el de hoy para reconocer su compromiso con las sociedad cordobesa”.Asimismo, Fuentes subrayó la colaboración existente entre administraciones y cofradías y destacó que “la importante colaboración entre instituciones y cofradías para la puesta en valor del trabajo artesanal realizado por imagineros y artistas cofrades de la provincia, profesionales que, con su talento, llevan el nombre de Córdoba por bandera y que forman parte esencial de nuestra identidad cultural”.Además, el encuentro, organizado por la Diócesis de Córdoba, contó con la participación de hermanos mayores, consiliarios y presidentes de agrupación de toda la provincia en una convocatoria anual que, en esta ocasión, estuvo presidida por primera vez por el obispo Jesús Fernández, quien abrió la jornada con un saludo institucional junto al presidente de la Diputación.En su intervención, el prelado se dirigió a los responsables de las hermandades para alentarlos en su labor evangelizadora y planteó la necesidad de reforzar la formación como herramienta para armonizar la piedad popular con la participación en la liturgia, además de fortalecer el sentido de Iglesia mediante un mayor vínculo con las parroquias.De igual modo, propuso hasta cuatro líneas de trabajo en las que la formación de los hermanos cofrades ocupa un lugar prioritario, con el objetivo de propiciar una “experiencia fuerte de encuentro con el Señor”, canalizada a través de iniciativas ya existentes en la diócesis como los Cursillos de Cristiandad o Emaús.Por otro lado, el obispo planteó la conveniencia de profundizar en la armonía entre la piedad popular y la liturgia, así como de impulsar catequesis basadas en la Palabra de Dios y en el sentido de la oración como pilares de la formación. Finalmente, señaló el reto de reforzar el vínculo de las hermandades con los distintos ámbitos eclesiales y de cultivar una “conciencia eclesial”.En el transcurso de este encuentro anual se presentó también el Reglamento de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, un documento estructurado en diecinueve artículos y cinco secciones que, según explicó el delegado diocesano, José Juan Jiménez Güeto, constituye un modelo “más participativo” y está concebido como “un instrumento de servicio técnico y apoyo a todas las hermandades y cofradías de Córdoba”. El texto incorpora la figura de un sacerdote coordinador junto a la participación de seglares.Y es que el encuentro sirvió también para dar a conocer los resultados de un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Concepto, basado en 23.583 respuestas obtenidas a partir de encuestas y entrevistas realizadas entre consiliarios, hermanos mayores y presidentes de agrupaciones. El análisis concluye que las hermandades y cofradías apuestan por avanzar en su modernización en torno a cuatro grandes dimensiones: organizativa, formativa, caritativa y pastoral.En ese sentido, la dimensión caritativa se posiciona como el ámbito mejor valorado por el colectivo cofrade, mientras que la formación y la acción pastoral aparecen como las principales áreas de mejora. El estudio también apunta que las dificultades detectadas no responden únicamente a factores externos, sino también a dinámicas internas que requieren evolución hacia modelos de gestión más participativos y adaptados a la realidad actual.De igual modo, el informe refleja un creciente interés social por las hermandades y cofradías como expresión cultural, patrimonial y de fe, al tiempo que señala la necesidad de aumentar la implicación de los hermanos en la vida cotidiana de estas entidades para reforzar su conexión con la sociedad contemporánea. Asimismo, recoge una demanda generalizada de renovación, modernización y mayor compromiso, junto a un claro deseo de fortalecimiento de cara al futuro.Por otro lado, entre las recomendaciones estratégicas se plantea reforzar la participación activa y el relevo generacional, avanzar en la profesionalización de la gestión, impulsar planes de formación continua —especialmente dirigidos a cargos de responsabilidad— y replantear la acción pastoral para mejorar su conexión con la sociedad actual. También se subraya la necesidad de adaptar la acción caritativa a las nuevas realidades sociales, fomentando la colaboración con otros agentes y mejorando su difusión.Finalmente, el estudio incide en la importancia de continuar incorporando herramientas tecnológicas que permitan modernizar los sistemas de gestión y recuperación de datos de las hermandades y cofradías, así como avanzar hacia una comunicación más eficaz y acorde a la normativa vigente.En conjunto, el análisis pone de manifiesto el interés del tejido cofrade por avanzar en su adaptación normativa y modernización sin renunciar a su identidad propia y local, reforzando su papel como vehículo de fe y compromiso social en la Córdoba actual.