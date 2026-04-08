La Diputación activa un calendario de ocho jornadas para jóvenes con enfoque tecnológico

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba orientará el programa de 2026 de la Red Pro Joven hacia la formación en despoblamiento, nuevas tecnologías y empleo rural, con un calendario de ocho encuentros que se desarrollarán entre abril y noviembre y en los que participarán medio centenar de entidades y asociaciones juveniles de la provincia.Además, la iniciativa, impulsada a través de la Delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, refuerza su dimensión colaborativa al reunir a 50 colectivos adheridos que trabajarán de forma conjunta en sesiones destinadas al asesoramiento, la información y el debate sobre cuestiones clave para la población joven.En ese sentido, la delegada del área, Sara Alguacil, destacó que “a lo largo de estas convocatorias hemos ido creciendo hasta alcanzar en esta edición las 50 entidades y asociaciones adheridas a un programa con el que se ofrece asesoramiento, consulta, información, seguimiento y debate de aquellos aspectos de interés en materia de juventud”.Y es que el programa persigue facilitar el acceso a contenidos formativos que no siempre están disponibles en los municipios más pequeños. Así, Alguacil subrayó que “entendemos que estas propuestas son fundamentales para seguir ofreciendo una capacitación dirigida a los jóvenes, de forma que se les da la posibilidad de acceso a formación sobre nuevas temáticas a las que no tienen acceso en sus municipios, pero que además es una una fuente de información bidireccional continua de forma que la población joven también traslada sus inquietudes, lo que la convierte en una red plenamente colaborativa”.Por otro lado, las sesiones previstas permitirán analizar la realidad del territorio desde distintas perspectivas. Según detalló la responsable provincial, “se ponen en común los puntos fuertes y los débiles de algunas localidades, incluso las diferencias entre la zona norte y zona sur de la provincia en cuanto al tejido asociativo de sus municipios, lo que impulsa a los participantes a seguir trabajando en proyectos comunes más allá de las actividades organizadas por la Red”.El calendario de actividades arrancó ayer con una jornada centrada en el uso práctico de las herramientas de Google y sus aplicaciones, incluida la Inteligencia Artificial. De igual modo, el programa continuará el 12 de mayo con una sesión dedicada a “La repoblación en el mundo rural, la juventud y la innovación social”, un ámbito que, tal y como se recoge en la iniciativa, suscita un creciente interés institucional.En junio, la programación se adentrará en el sector agrario con el encuentro “Denominación de Origen, cosechando redes”, que se desarrollará en una bodega del marco Montilla-Moriles y abordará la realidad de la vendimia y las actividades vinculadas al campo.Tras el verano, en septiembre, la Red Pro Joven retomará su actividad con un encuentro internacional en la ciudad francesa de Nantes, de carácter formativo y cultural, que permitirá el intercambio de experiencias con técnicos europeos. Ese mismo mes se celebrará otra jornada centrada en la empleabilidad juvenil en el entorno rural de la provincia de Córdoba, con la participación de especialistas que han analizado las oportunidades existentes en estos territorios.Asimismo, el 2 de octubre tendrá lugar una sesión dedicada a la participación de la juventud en el diseño de estrategias y políticas públicas, una cuestión que, según Alguacil, resulta clave, ya que “la participación activa de los jóvenes es fundamental para poder ayudar a a los departamentos de Juventud, tanto de la Diputación como de los distintos municipios, a poder dar esa cobertura a sus necesidades reales”.Finalmente, entre el 5 y el 7 de noviembre se desarrollará una jornada bajo el título “La gamificación en el ámbito local, nuevas fórmulas para dinamizar asociaciones y entidades juveniles”, coincidiendo con un evento tecnológico de carácter provincial. Esta cita tendrá como objetivo fomentar la concienciación sobre el uso responsable de los juegos y la tecnología entre la población joven.El programa concluirá con un último encuentro de evaluación que permitirá analizar el desarrollo de la Red Pro Joven a lo largo del año, detectar posibles deficiencias y recoger propuestas de mejora de cara a futuras ediciones.