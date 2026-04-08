El Ayuntamiento de Montilla y la Cámara de Comercio forman en logística a diez jóvenes



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha impulsado la inserción laboral juvenil en la localidad con la finalización, hace unos días, de un curso gratuito de Gestor de Almacén y Logística con carnet de carretillero, desarrollado en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba y enmarcado en elfinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.Esta acción formativa, que concluyó el pasado 30 de marzo, se impartió en modalidad presencial en instalaciones municipales y contó con una duración de 210 horas. Un total de diez jóvenes montillanos completaron el itinerario, adquiriendo competencias específicas en logística y gestión de almacén, así como la obtención del carnet de carretillero, una acreditación con alta demanda en el mercado laboral.En ese sentido, el programa estuvo dirigido a personas desempleadas de entre 16 y 29 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el objetivo de mejorar su cualificación profesional y facilitar su acceso al empleo en sectores con necesidades reales de personal cualificado.El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, puso en valor “la formación específica para la creación de oportunidades reales”, y destacó además que “las acciones formativas del programa Talento Joven son sinónimo de éxito y de ayuda para acceder al mercado laboral”.Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que “trabajamos para generar oportunidades en nuestro talento joven a través de una formación específica adaptada a las necesidades reales del mercado laboral”. De igual modo, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, destacó que “este tipo de iniciativas responden a la demanda real de las empresas locales y favorecen la empleabilidad de la juventud montillana”.Por otro lado, desde el Consistorio se subrayó la importancia de la colaboración institucional con entidades como la Cámara de Comercio para seguir impulsando acciones formativas que contribuyan tanto al desarrollo económico local como a la mejora de las oportunidades laborales en Montilla, especialmente entre la población joven.