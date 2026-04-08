Montilla programa dos jornadas formativas para prevenir fraudes y estafas digitales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla celebrará los próximos días 15 y 22 de abril, en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", sendas jornadas formativas en ciberseguridad dirigidas al tejido empresarial y abiertas también a la ciudadanía, en el marco de un programa provincial impulsado por la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, junto a la Diputación de Córdoba y la Fundación de la Guardia Civil.La iniciativa situará a Montilla como uno de los municipios participantes en este programa, concebido para ofrecer herramientas prácticas a empresas, autónomos y profesionales con el objetivo de mejorar la seguridad en sus operaciones digitales, en un contexto marcado por el crecimiento de la actividad económicay el incremento de los riesgos asociados.Además, las sesiones permitirán a las personas asistentes adquirir conocimientos sobre prevención de delitos digitales y protección de datos. La primera jornada tendrá lugar el miércoles 15 de abril, a las 9.00 de la mañana, mientras que la segunda se desarrollará el miércoles 22 de abril a las 16.00 de la tarde, ambas en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio".En ese sentido, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, destacó que “la ciberseguridad es hoy un eje central en el entorno digital, y con esta formación queremos dotar tanto a empresas como a la ciudadanía de herramientas para prevenir situaciones de riesgo y conocer cómo actúan los ciberdelincuentes”. Asimismo, el edil señaló que “esta iniciativa refleja el compromiso municipal con la formación como vía para fortalecer el desarrollo económico y la digitalización del municipio”.Por su parte, el guardia civil Alberto Ortiz explicó que estas sesiones permitirán “trasladar a los asistentes las tipologías delictivas más habituales, así como consejos prácticos para detectar posibles fraudes o estafas en la red”, subrayando el carácter cercano e interactivo de la formación.Y es que este programa, que se desarrollará en distintos municipios de la provincia, busca fomentar una cultura de la ciberseguridad tanto en el ámbito empresarial como en la ciudadanía en general, contribuyendo a la prevención de delitos digitales.Por otro lado, esta acción se enmarca dentro de una estrategia más amplia de impulso a la formación y el desarrollo económico en Montilla, que contará en los próximos meses con nuevas propuestas dirigidas a empresas, personas emprendedoras y vecinos en búsqueda de empleo.Entre las acciones previstas destaca, en mayo, una formación especializada en Inteligencia Artificial aplicada a empresas, orientada a mejorar la competitividad y la innovación del tejido productivo local. También se desarrollará el programa, en colaboración con el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y Comisiones Obreras (CCOO) Córdoba, centrado en la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral.Asimismo, en junio se celebrarán nuevas jornadas sobre marketing digital dirigidas a reforzar la presenciade negocios y proyectos emprendedores. Con este conjunto de iniciativas, el Ayuntamiento de Montilla refuerza su apuesta por la formación como herramienta clave para el crecimiento económico, la digitalización y la mejora de las oportunidades laborales en el municipio.