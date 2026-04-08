El proyecto 'Uniendo Lazos' encara su fase final para reforzar la motivación del alumnado

Montilla encara estos días la fase final del proyecto socioeducativo, una iniciativa impulsada por estudiantes de la Universidad de Córdoba (UCO) que se desarrolla en el CEIP San Francisco Solano hasta este próximo viernes con el objetivo de fomentar la implicación activa del alumnado en su proceso de aprendizaje.El proyecto, promovido por Judit Molina Sánchez y María Guzmán Clavero, estudiantes de Ciencias de la Educación, se encuentra en su recta final tras varias semanas de intervención en este centro educativo de la localidad. La iniciativa, reconocida en el programa, se centra en abordar una problemática cada vez más presente en contextos educativos vulnerables: la falta de motivación hacia el aprendizaje y el denominado "absentismo interno", una situación en la que el alumnado acude al aula pero no participa activamente en su proceso educativo.Durante esta fase final, la intervención se desarrolla directamente en el aula ordinaria mediante sesiones grupales dirigidas a todo el alumnado. En ellas se trabajan aspectos clave como la gestión emocional, la resolución de conflictos, la autoestima o las relaciones interpersonales, a través de metodologías participativas como debates, tertulias dialógicas y dinámicas grupales.En ese sentido, antes de alcanzar este tramo final, las promotoras del proyecto llevaron a cabo un proceso de inmersión en el Hogar de Tardes "Mamá Margarita" de la Fundación Social Universal (FSU), donde trabajaron con niños y niñas de Educación Infantil y Primaria en actividades de refuerzo escolar, desarrollo emocional y habilidades sociales. Este contacto inicial permitió conocer de primera mano las necesidades del alumnado y ajustar la intervención a la realidad del entorno educativo.Y es que el objetivo principal depasa por reforzar la conexión entre el entorno educativo formal y el acompañamiento socioeducativo, facilitando que el alumnado comprenda su proceso de aprendizaje como una experiencia compartida entre ambos espacios. De este modo, la iniciativa busca mejorar la motivación, el autoconcepto y la implicación del alumnado en el aula.Por otro lado, el proyecto contempla la elaboración de un sistema de seguimiento que permitirá evaluar la evolución del alumnado y detectar qué estrategias han resultado más eficaces, con la vista puesta en una posible replicabilidad en otros centros educativos en el futuro.De igual modo,se integra en el programa, una iniciativa de innovación social impulsada por Fundación Kutxabank, Córdoba Social Lab y Fundación Xul, con la colaboración de la Universidad de Córdoba y la Universidad Loyola Andalucía.Este programa actúa como un laboratorio de aprendizaje práctico que conecta a estudiantes universitarios con organizaciones sociales del territorio para diseñar soluciones reales a problemáticas sociales, mediante encuentros,y espacios de aceleración.En este contexto, la iniciativa desarrollada en Montilla ejemplifica el propósito del programa, al trasladar el conocimiento académico al entorno real y generar intervenciones aplicadas directamente sobre el territorio, especialmente en ámbitos tan sensibles como la educación y la igualdad de oportunidades.Asimismo, el proyecto se apoya en la labor de la Fundación Social Universal, una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo, que desempeña un papel clave en el acompañamiento socioeducativo del alumnado participante.