Nuevas ofertas de empleo

Personal formador (La Rambla)Se oferta un puesto de personal formador de empleo público para el programa La Rambla Construye. El contrato de interinidad cuenta con una duración de 365 días a jornada completa, en horario de 8:00 a 15:00 horas. La labor consiste en impartir los certificados de profesionalidad sobre operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción y fábricas de albañilería. Se requiere cumplir las prescripciones de formación profesional y habilitación docente correspondientes. La retribución establecida es un salario bruto mensual de 1.960 euros, sin pagas extras prorrateadas. La fecha prevista para la incorporación es el 15 de junio de 2026. El plazo de inscripción finaliza el 29 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/04/2026
Mantenedores de edificios (Córdoba)Se ofertan tres puestos de mantenedor o mantenedora de edificios para cubrir mediante un contrato laboral temporal de noventa días en la ciudad de Córdoba. El empleo requiere una jornada parcial de 30 horas semanales, distribuidas de lunes a sábados en horario de mañanas. Las funciones principales incluyen la limpieza y el mantenimiento de piscinas, el cuidado de zonas comunes, el cambio de bombillas y pequeñas reparaciones generales. Es imprescindible contar con una experiencia mínima de doce meses en la ocupación y permiso de conducir B. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.190 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 1 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/04/2026
Tractorista (Puente Genil)Se oferta un puesto de tractorista en Puente Genil bajo un contrato laboral temporal de ciento ochenta días. La jornada es completa, con un horario establecido de 8:00 a 15:00 horas. Las funciones principales consisten en realizar labores agrícolas propias de la olivicultura, combinadas con trabajos específicos en almazara para asegurar el correcto funcionamiento de ambas áreas. Es imprescindible que la persona candidata posea el permiso de conducir B. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.450 euros con las pagas extras prorrateadas incluidas. La incorporación será inmediata. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 4 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/04/2026
Mantenedores de piscinas (Córdoba)Se ofertan dos puestos de mantenedor o mantenedora de edificios para cubrir con un contrato laboral temporal de ciento cincuenta días en Córdoba. El empleo requiere una jornada semanal de 24 horas, desempeñadas de martes a domingo en horario de 8:00 a 12:00. Las funciones principales consisten en la limpieza de piscinas, mantenimiento de depuradoras, uso de barrefondos y análisis del agua para garantizar condiciones óptimas de baño. Es obligatorio poseer permiso de conducir B y doce meses de experiencia previa. Se ofrece un salario bruto mensual de 950 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 1 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/04/2026
Conductores internacionales (Montilla)Una empresa de transporte oferta seis puestos de trabajo para desempeñar la labor de conductor de camión T.I.R. internacional en vehículos articulados de lona de más de 40 toneladas. La oferta requiere una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación y poseer el permiso de conducir C+E, junto a la tarjeta de cualificación del conductor. El contrato es de carácter laboral indefinido con jornada completa según tacógrafo y ruta. El salario bruto mensual es de 1.558 euros con las pagas extras prorrateadas, además de dietas de 44,46 euros, pernoctación de 11,67 y nocturnidad de 1,09 euros por hora. El plazo de inscripción finaliza hoy, 27 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/04/2026
Encargado/-a de marketing (Córdoba)Una empresa de salvamento y socorrismo acuático oferta un puesto de encargado o encargada de marketing y publicidad para diseñar e implementar la estrategia global de la escuela. Las funciones incluyen la gestión de META, planificación de campañas de captación, creación de contenidos y análisis de métricas. Se requiere una formación mínima de grado superior. El contrato es laboral fijo discontinuo con jornada parcial de cuatro horas diarias y horario flexible. El salario bruto mensual es de 750 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 30 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/04/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera para una residencia de mayores con el objetivo de cubrir vacaciones y licencias. La labor requiere estar familiarizado con registros sanitarios, trazabilidad y documentación técnica de cocina, siendo imprescindible poseer el carné de manipulador de alimentos. El contrato es laboral temporal por noventa días a jornada completa, con turnos rotatorios de mañana o tarde. Se exige una experiencia mínima de seis meses en la ocupación. El salario bruto mensual es de 1.221 euros, sin pagas extras prorrateadas, y la incorporación está prevista para mayo. El plazo de inscripción finaliza el 30 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/04/2026
Camarero/-a de sala (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de camarero o camarera de sala en un restaurante de Priego de Córdoba mediante un contrato laboral fijo discontinuo a jornada completa. La labor se desarrollará de forma seguida y conlleva las funciones propias del servicio de sala. Se requiere un nivel formativo de educación secundaria o equivalente, además de una experiencia mínima de seis meses en la ocupación. Se valora positivamente disponer del carné de manipulador. La remuneración establecida es un salario bruto mensual de 1.230 euros, sin las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 9 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/04/2026
Auxiliar de enfermería (Bujalance)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería o auxiliar de enfermería de geriatría para trabajar en una residencia de mayores ubicada en Bujalance. El contrato es laboral temporal por una duración de 30 días a jornada completa, bajo un sistema de turnos de mañana, tarde o noche. Las funciones principales consisten en la atención integral sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Se requiere formación profesional específica o el certificado de profesionalidad en dicha materia. La retribución económica asciende a un salario bruto mensual de 1.500 euros con las pagas extras prorrateadas incluidas. El plazo de inscripción finaliza mañana, 28 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/04/2026
Transportistas (Córdoba)Una empresa de transporte oferta cuatro puestos de conductor o conductora repartidora en Córdoba mediante un contrato laboral temporal de noventa días. La jornada es completa, en horario de 9:00 a 17:00 horas, con un salario bruto mensual de 1.500 euros y pagas extras prorrateadas. Las funciones incluyen la conducción de furgonetas, carga y descarga de mercancía, planificación de rutas y verificación de documentación. El objetivo principal es asegurar la distribución eficiente de productos y la satisfacción del cliente. Se requiere vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo. El plazo de inscripción finaliza el 8 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/04/2026
Agente comercial (Córdoba)Una empresa de Mapfre oferta un puesto de agente comercial para su oficina, con el fin de realizar la atención telefónica y emisión de llamadas. Las funciones incluyen la venta cruzada, asesoramiento en productos de hogar o salud, captación de clientes y gestión de siniestros básicos. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con un horario partido y una retribución bruta mensual de 1.400 euros que incluye las pagas extras prorrateadas. Se requiere el uso habitual de herramientas informáticas y CRM para la gestión administrativa de la actividad comercial. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 2 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Baena)Se ofertan diez puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para realizar labores de autonomía personal, atención doméstica y cuidado personal. El contrato es laboral temporal con una duración de 120 días a jornada completa y horario partido. Las funciones incluyen el aseo, la alimentación y el mantenimiento de la higiene del hogar. Es imprescindible poseer la titulación de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o un certificado de profesionalidad equivalente. La retribución bruta mensual es de 1.424 euros con las pagas extras prorrateadas. Esta oferta de incorporación inmediata finaliza su plazo de inscripción el 11 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Administrativo/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de administrativo o administrativa para desempeñar tareas de apoyo en recepción, atención telefónica, documentación, contabilidad y recursos humanos. La vacante está dirigida a personas con discapacidad y ofrece un contrato laboral indefinido a jornada parcial de 20 horas semanales. La actividad se desarrollará en horario de mañana con flexibilidad horaria y una retribución bruta de 1.045 euros mensuales, incluyendo las pagas extras prorrateadas. Es imprescindible contar con una formación de grado medio y conocimientos informáticos en software ofimático, de gestión y correo electrónico. El plazo para realizar la inscripción en esta oferta finaliza el 2 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de enfermero o enfermera de cuidados generales en Priego de Córdoba. La contratación es de carácter laboral indefinido a jornada completa, con un sistema de horarios basado en turnos rotatorios. Las personas seleccionadas desempeñarán las funciones propias del puesto. Como requisito imprescindible, se exige poseer el Grado o la Diplomatura en Enfermería. La remuneración establecida para esta oferta de empleo es de 1.568 euros brutos mensuales, sin las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 8 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/04/2026
Albañiles (Lucena)Una empresa de la construcción oferta seis puestos de albañil para trabajar en una obra ubicada en Málaga. El contrato propuesto es laboral fijo discontinuo con una jornada completa de ocho horas. Entre las condiciones económicas, destaca un salario bruto mensual de 1.600 euros, sin las pagas extras prorrateadas. Se requiere poseer al menos el título de graduado escolar y se valorará contar con una experiencia previa de 24 meses en la ocupación, así como disponer del curso de prevención de riesgos laborales de veinte horas. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 2 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Técnico de fotocopiadoras (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico o técnica en reparación de fotocopiadoras para trabajar en Córdoba con un contrato laboral indefinido a jornada completa. La labor principal consiste en la reparación de estos equipos electrónicos. La persona interesada debe poseer obligatoriamente el permiso de conducir clase B y contar con un nivel formativo mínimo de grado medio en formación profesional. El horario de trabajo establecido es de 8:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 horas. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.328 euros, sin prorrateo de pagas extras. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza mañana, 28 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/04/2026
Arquitecto/-a (Puente Genil)Se oferta un puesto de arquitecto o arquitecta para desarrollar funciones de diseño, gestión y supervisión de proyectos de construcción. La persona seleccionada debe acreditar experiencia previa de 36 meses y poseer conocimientos técnicos en prefabricados de hormigón. Es imprescindible el manejo experto de herramientas como Revit, archivos BIM, Presto y SketchUp, además de un nivel medio de inglés. El contrato es laboral temporal, con una duración de 90 días a jornada completa. Se establece un salario bruto mensual de 2.033 euros con pagas prorrateadas. Se valorará el dominio del francés para el asesoramiento técnico. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 29 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/04/2026
Técnico en calidad (Lucena)Una empresa de fabricación de morteros oferta un puesto de técnico en calidad para su planta de producción. El contrato es de carácter laboral indefinido con jornada completa en horario de mañana y tarde. Las funciones principales incluyen la gestión de trazabilidad de materias primas y productos finales, la implementación del pasaporte digital del producto y el apoyo al departamento administrativo. Se requiere formación reglada de técnico superior en construcción, obra civil o gestión administrativa, además de un nivel B1 de inglés. La retribución bruta mensual asciende a 1.672 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza hoy, 27 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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