El Club de Gimnasia Rítmica de Montilla logra dos podios en la Precopa de Andalucía

El Club de Gimnasia Rítmica de Montilla ha brillado este fin de semana con luz propia en la Fase Occidental de la Precopa y Copa de Andalucía, celebrada en el Pabellón "Ciudad de Chiclana", en Chiclana de la Frontera (Cádiz), dentro de una competición oficial autonómica de alto nivel que forma parte del camino hacia la final andaluza prevista para principios del mes de junio.La expedición montillana, dirigida por Rebeca Bellido y Zaira Bellido, se desplazó hasta tierras gaditanas para tomar parte en una cita que reunió a un elevado número de participantes y que estuvo marcada por una notable exigencia competitiva en todas sus categorías y aparatos. En ese contexto, el club consiguió subir al podio en dos ocasiones, firmando actuaciones que le valieron proclamarse segundo y tercer clasificado de Andalucía en diferentes pruebas.Además, en categoría Alevín nivel Precopa, Paula Pérez Torres se proclamó subcampeona en el aparato de pelota tras competir con un total de 29 participantes, confirmando su regularidad y capacidad para mantenerse entre las mejores. Por su parte, Mariloli Pedraza Morales, también en categoría Alevín nivel Precopa, pero en el aparato de aro, finalizó en la vigésimo primera posición entre 30 gimnastas.En ese sentido, la suma de los resultados de ambas deportistas permitió al equipo Alevín situarse en la décima posición entre un total de 30 conjuntos, consolidando una actuación conjunta equilibrada dentro de una categoría especialmente concurrida.De igual modo, en categoría Junior nivel Precopa, Sofía Espejo Albornoz logró una destacada segunda posición en el aparato de aro, proclamándose subcampeona de Andalucía entre 13 participantes. Junto a ella, Mara Urbano Cabello firmó una quinta plaza en el aparato de cinta, dentro de un grupo de 12 competidoras, resultado que le permitió obtener diploma autonómico.Por otro lado, en categoría Cadete nivel Precopa, Celia Lucena Casado alcanzó la novena posición en el aparato de pelota entre 21 participantes, mientras que Laura Reyes Rodríguez concluyó en el decimonoveno puesto en el aparato de cinta, también con 21 gimnastas en competición. En la clasificación por equipos, el conjunto Cadete del club montillano finalizó en la decimocuarta posición de un total de 21 equipos.Esta fase occidental, disputada en Chiclana de la Frontera, ha supuesto una nueva prueba de nivel para el Club de Gimnasia Rítmica de Montilla en su progresión dentro del calendario autonómico, en un tramo decisivo de la temporada que tendrá su continuidad en la final de Andalucía a comienzos de junio.