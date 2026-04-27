Los acordes de la ciudad: la nueva novela de Raúl Montilla

Una vida dedicada al periodismo y la literatura

El periodista y escritor Raúl Montilla, hijo de madre montillana y padre de Santaella, regresa a las librerías con, una novela publicada por Ediciones B que reconstruye, a través de la música y la memoria, la evolución de una Barcelona en transformación desde los años cincuenta hasta finales del siglo XX. La obra, que acaba de ver la luz, se presenta además como la continuación natural del camino narrativo iniciado con, un título que el propio autor presentó hace ahora dos años en la Feria del Libro de Montilla y con el que abordó la historia reciente desde una perspectiva humana y social.En esta ocasión,se articula en torno a la figura de Teodoro Montoya, un joven que crece en las barracas de Montjuïc y cuya vida da un giro decisivo tras conocer a un músico represaliado que vive oculto en el Somorrostro junto a su nieta.La novela sitúa su punto de partida en una Barcelona de posguerra marcada por la precariedad, donde el protagonista, apodado, descubre su vocación musical en un entorno adverso. A partir de ese momento, su trayectoria se despliega durante tres décadas entre guitarras, viajes y escenarios, en un recorrido que lo llevará desde los márgenes de la ciudad hasta el ámbito internacional.En ese sentido, el relato incorpora la presencia de figuras reales de la música y el espectáculo, como Antonio González, Peret, Miguel de Molina o Carmen Amaya, en un contexto en el que la rumba y el flamenco adquieren un papel central. De este modo, la novela reconstruye una época en la que “la música y el baile eran mucho más que un espectáculo”.“Quería escribir sobre quienes cambiaron su destino en una ciudad que se transforma”, explica Raúl Montilla, quien añade que “quería entrar en un pasado que parece lejano, pero que está en la memoria de nuestras familias”. Según detalla el autor, “la novela parte de la música y de cómo una vida puede cambiar de golpe, y de una Barcelona que no siempre ha ocupado el centro del relato, la de la gente que intenta abrirse paso”.Raúl Montilla subraya, a su vez, el papel de la rumba catalana como elemento narrativo y cultural. “La rumba cuenta una parte importante de Barcelona, pese a que no siempre se la ha mirado con la atención que merece”, reconoce, toda vez que señala que este nuevo libro se sitúa en un momento de cambio histórico, cuando “llegan la televisión, el cine popular, los platós, otra idea del espectáculo y otra concepción del triunfo”., que se enmarca dentro de la colección Grandes Novelas, plantea a lo largo de sus 480 páginas una historia de superación personal en paralelo a la transformación social y cultural de un país. “En el fondo, habla de cómo alguien intenta construirse un destino mejor en una Barcelona y en un mundo que también están cambiando a toda velocidad; y ese pasado no está tan lejos”, concluye.Asimismo, el relato incorpora referencias a distintos momentos históricos y espacios geográficos de la Ciudad Condal, desde la Rambla o el Paral·lel hasta ciudades como Madrid, Granada, Buenos Aires o El Aaiún, además de hitos como el 23-F o los Juegos Olímpicos de 1992. En ese contexto, aparecen también personajes históricos como el rey emérito o Franco, configurando un mosaico que combina ficción y realidad.Por otro lado, el texto introduce reflexiones sobre la vida en contextos marcados por la incertidumbre y la arbitrariedad, evocando situaciones como desalojos, desplazamientos forzosos o controles policiales en estaciones. En ese marco, se alude a prácticas que “hoy se conocen como una devolución en caliente”, situando la narración en un plano que conecta pasado y presente y que presenta, como un homenaje, a figuras de la cultura española como Federico García Lorca o Miguel Hernández, reforzando así su dimensión literaria y simbólica dentro del conjunto narrativo.Nacido en Barcelona en 1979 y vinculado a distintas localidades del área metropolitana, Raúl Montilla ha desarrollado una amplia carrera periodística en medios comoo la Agencia Efe. A lo largo de los años ha alternado su labor informativa con la escritura de novelas, ensayos y obras de no ficción.Cabe recordar, además, su vinculación con Montilla y Santaella. Hijo de madre montillana y padre de Santaella, el autor visitó Montilla en 2024 para presentar, una novela centrada en la historia de familias que emigraron desde localidades como Montilla en la década de los años sesenta para buscar nuevas oportunidades en Barcelona.En aquella obra, según explicó, “ellas tuvieron un papel fundamental: cuidaban a los hijos, la casa, ayudaron a comprar el piso o el primer coche, pero si iban a sacar dinero tenían que ir acompañadas del marido”. Con, Raúl Montilla retoma ese universo narrativo y lo amplía a través de una historia que combina memoria, música y transformación social, en una propuesta literaria que recorre varias décadas de la historia reciente española desde la mirada de sus protagonistas.