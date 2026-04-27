La Residencia San Juan de Dios acoge mañana una sesión informativa sobre la voluntad vital anticipada

La empresa montillana Monsecor promueve mañana una charla abierta al público sobre el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía en la Residencia San Juan de Dios de Montilla, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre este derecho reconocido en la normativa autonómica y estatal y facilitar su conocimiento y acceso.La actividad se celebrará a partir de las 17.30 de la tarde en el Centro Residencial para Mayores San Juan de Dios, ubicado junto a la iglesia de San Agustín, un espacio que Monsecor gestiona desde febrero de 2013. La sesión estará dirigida por José Manuel Medina Carmona, diplomado en Enfermería y registrador de las Voluntades Anticipadas de Andalucía, quien además es responsable del punto de registro de la zona sur y enfermero del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.Además, la charla abordará el funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, un instrumento cuya finalidad es garantizar la custodia, conservación y accesibilidad de las declaraciones emitidas por la ciudadanía en el ámbito de la comunidad autónoma. Este registro se encuentra regulado por la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, así como por la Ley 2/2010, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte.En ese sentido, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 20.1, reconoce expresamente el derecho de las personas a declarar su voluntad vital anticipada. Esta declaración consiste en un documento escrito en el que una persona deja constancia de sus preferencias en relación con los cuidados y tratamientos sanitarios, así como su voluntad respecto a la donación de órganos y tejidos, en el caso de que no pueda manifestar su decisión en el momento en que sea necesario.Y es que, tal y como establece la legislación vigente, en esta declaración también puede incluirse el deseo de acogerse a la prestación de ayuda para morir, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.Una vez formalizada, la declaración se inscribe en el registro correspondiente, cuya gestión se desarrolla de forma descentralizada mediante sedes habilitadas en las que profesionales especializados orientan y acompañan a las personas interesadas.Por otro lado, el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía tiene como principal objetivo contribuir a garantizar el derecho de la ciudadanía a decidir sobre actuaciones sanitarias futuras cuando no pueda expresarse por sí misma. Para ello, articula dos líneas fundamentales: la inscripción de la voluntad vital anticipada por parte de quienes lo deseen y el acceso de los profesionales sanitarios a su contenido cuando resulte necesario.De igual modo, este servicio se sustenta en una serie de valores como el compromiso con el servicio público, la transparencia, el respeto a la autonomía personal en la toma de decisiones sanitarias, la coherencia de la actuación sanitaria con los valores y preferencias de la ciudadanía y la garantía de la intimidad y la confidencialidad de los datos.Monsecor, promotora de esta iniciativa, viene desarrollando desde su fundación una intensa labor en el ámbito de la ayuda a domicilio, consolidándose como una empresa de referencia en Montilla y en distintos municipios de la provincia de Córdoba. Con sede en la calle La Parra, la entidad fue creada en 1999 por Aurora Requena, quien en 2014 recibió el reconocimiento de la Junta de Andalucía y de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur por su trabajo en favor de la igualdad.