Marta Ruz Alcaide formará parte de la expedición España Rumbo al Sur 2026

La joven Marta Ruz Alcaide ha sido seleccionada para formar parte del programa, una iniciativa educativa de carácter internacional que se desarrollará durante el próximo verano y que llevará a jóvenes de habla hispana a participar en una expedición formativa en Perú basada en la experiencia práctica, el voluntariado y el conocimiento directo de otras realidades.Hija del matrimonio montillano formado por Manuel Ruz García y Virginia Alcaide García-Hidalgo, la joven Marta Ruz Alcaide continúa así una trayectoria académica y personal marcada por su implicación en proyectos educativos de carácter internacional. Actualmente cursa segundo de Bachillerato en el IES Alvar Núñez de Jerez de la Frontera, ciudad donde reside, tras haber desarrollado su formación previa en centros educativos de esta misma localidad.Además, su itinerario formativo incluye experiencias destacadas como su participación en un programa de intercambio en Estados Unidos durante cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como su selección para un intercambiocon Noruega. A ello se suma su participación en el Jubileo de la Esperanza celebrado en Roma, una vivencia que, según reconoce, figura entre las más significativas de su trayectoria personal.En ese sentido, la joven jerezana-montillana mantiene una implicación constante en actividades de carácter social y educativo, desempeñando labores como monitora de grupos de fe en el ámbito de la Familia Salesiana y participando activamente en iniciativas de voluntariado. Asimismo, desde pequeña ha desarrollado una especial vinculación con la danza, especialmente con el flamenco y el baile urbano, además de practicar otros deportes que complementan su formación integral.Esta nueva selección para España Rumbo al Sur, un proyecto cultural de referencia fundado por Miguel de la Quadra-Salcedo, en el que fue elegida entre los mejores expedientes académicos del país. Aquella experiencia, que reunió a 200 estudiantes de toda España, permitió a Marta Ruz Alcaide recorrer distintos puntos de España y Portugal en una expedición educativa centrada en la historia, la cultura y la convivencia.Por su parte, el programa España Rumbo al Sur, que dirige precisamente Telmo Aldaz de la Quadra-Salcedo, sobrino del mítico reportero de Televisión Española, se presenta como una iniciativa pionera dirigida a jóvenes nacidos entre 2008 y 2010, con un enfoque formativo basado en la experiencia directa sobre el terreno.A lo largo de más de 240 horas de formación académica, los participantes reciben clases impartidas por expertos en ámbitos como la cooperación, el emprendimiento, la historia, el medio ambiente, la cultura o el periodismo, en un formato de aula itinerante que combina teoría y práctica.La expedición de 2026 tendrá como destino Perú y contará con una duración de 21 días, distribuidos entre mediados de julio y comienzos de agosto. Durante este periodo, los jóvenes convivirán con organizaciones no gubernamentales, instituciones, universidades, cuerpos de emergencias y otros agentes que desarrollan su labor en distintos ámbitos sociales, lo que permite a los participantes conocer de primera mano realidades vinculadas a la sanidad, la educación, la cooperación internacional o la protección de la infancia.Además, el programa se articula en torno a una serie de pilares formativos que incluyen la cooperación, el voluntariado, el emprendimiento, la ecología, la investigación o la cultura de defensa, con el objetivo de fomentar en los jóvenes valores como el esfuerzo, la responsabilidad, la iniciativa o la solidaridad. En este contexto, la experiencia busca generar conciencias críticas y formar personas comprometidas con su entorno social.En ese sentido, España Rumbo al Sur persigue no solo el aprendizaje académico, sino también una transformación personal en los participantes, promoviendo una visión más amplia y realista del mundo, así como el desarrollo de habilidades vinculadas al liderazgo y al trabajo en equipo.La selección de Marta Ruz Alcaide para este programa supone un nuevo paso en un recorrido marcado por la participación en iniciativas educativas de alto nivel, consolidando así un perfil caracterizado por la inquietud, el compromiso y el interés por el conocimiento y la acción social.