María Dolores Castellano logra el bronce en el Campeonato de España de Media Maratón

La atleta montillana María Dolores Castellano Zamorano participó el pasado fin de semana en el Campeonato de España de Media Maratón celebrado en Mérida (Badajoz), donde logró la medalla de bronce por equipos en la categoría Máster F-45, formando parte del Club de Atletismo Los Califas.La deportista tomó parte en la competición integrada en el conjunto cordobés junto a la atleta aguilarense Josefina Rodríguez López y la corredora afincada en Mancha Real Sonia Serrano Gámez. Las tres representantes del club firmaron una destacada actuación que les permitió subir al podio tras clasificarse en tercera posición, por detrás de las formaciones madrileñas Running Pinto Seoane-Pampín y del Club Atletismo Maracena.La prueba, disputada el pasado 11 de abril, reunió a cerca de 2.500 atletas al coincidir el Campeonato de España con la Media Maratón de Mérida, lo que propició una elevada participación en una cita que combinó la competición nacional con una prueba popular de gran seguimiento.En ese sentido, la capital extremeña, situada al norte de la provincia de Badajoz y reconocida como ciudad romana y Patrimonio de la Humanidad, ofreció un recorrido singular que discurrió por calles empedradas, avenidas y puentes, con el río Guadiana como protagonista y un entorno monumental que atravesó algunos de los principales enclaves históricos de la ciudad.La salida se dio a las 19:00 de la tarde desde el Paseo de Roma, punto en el que también se encontraba la meta, con un total de 538 corredores inscritos en la prueba del campeonato, de los que 406 eran hombres y 132 mujeres. Las condiciones iniciales estuvieron marcadas por una temperatura de 24 grados y una humedad del 55 por ciento.Por otro lado, en la categoría absoluta, los títulos nacionales fueron para Jorge González y la atleta afincada en Aguilar de la Frontera y campeona de Europa de maratón, Fátima Azzahraa Ouhaddou, quienes revalidaron el triunfo conseguido el pasado año.Y es que, desde los primeros compases de la carrera masculina, el atleta local Jorge González asumió el liderazgo de la prueba, consciente de la responsabilidad de competir en casa y defender el título logrado en Pollença. En los primeros kilómetros encabezó un grupo numeroso en el que también figuraban el segoviano Javi Guerra, el marroquí Aferdi y el keniano Kelvin Kiptoo Murkeu, aunque este último acabaría perdiendo contacto con la cabeza.En la prueba femenina, la venezolana Edymar Brea y la ecuatoriana Tisalema marcaron el ritmo inicial, acompañadas de cerca por la propia Ouhaddou, que permaneció en el grupo cabecero a la espera de su momento. Con el paso de los kilómetros, el grupo se mantuvo compacto hasta que, en torno al kilómetro 15, la atleta andaluza lanzó un ataque decisivo que le permitió marcharse en solitario.De igual modo, en la carrera masculina, Jorge González y Aferdi consolidaron su dominio a partir del ecuador de la prueba, llegando juntos al kilómetro 10 con un tiempo de 30:27 y ampliando progresivamente la ventaja sobre sus perseguidores. Ambos protagonizaron una carrera muy igualada hasta los kilómetros finales, cuando los cambios de ritmo del atleta marroquí terminaron por romper la resistencia del corredor emeritense.Aferdi cruzó la meta en primera posición con un tiempo de 1:04:16, si bien el título de campeón de España recayó en Jorge González, que firmó un registro de 1:04:32, desatando la ovación del público local. El podio nacional masculino lo completaron Javi Guerra, con 1:05:32, e Ibrahim Chakir, que culminó una notable remontada con 1:06:02.En la competición femenina, Ouhaddou se impuso con autoridad tras su ataque en el tramo final, cruzando la meta con un tiempo de 1:14:52 y revalidando así el campeonato nacional. Completaron el podio Lidia Campo, tercera en meta con 1:15:24, y Queralt Criado, quinta en la clasificación general con 1:15:39, que logró además su mejor marca personal en su debut en la distancia.Asimismo, en la clasificación por equipos absoluta, los títulos fueron para Vicky Foods Athletics, tanto en categoría masculina como femenina, por delante de Club Atletismo Cárnicas Serrano y Atletismo Albacete en hombres, y de Bikila y Running Pinto Seoane Pampín en mujeres.