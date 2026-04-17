El Ayuntamiento de Montilla reduce su deuda en más de 2,1 millones de euros



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha cerrado el ejercicio económico de 2025 con un superávit de 592.483,64 euros, una reducción significativa de su deuda y un grado de ejecución presupuestaria superior al 93 por ciento, consolidando así una situación financiera que el equipo de gobierno definió ayer como "sólida" y "estable".El balance económico del pasado ejercicio refleja unos resultados “muy positivos”, según la información facilitada ayer por el Consistorio, que destacan tanto por el cumplimiento de los objetivos presupuestarios como por la evolución descendente del endeudamiento municipal, que se sitúa actualmente en torno al 7 por ciento del presupuesto.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó que “estos datos reflejan la fortaleza y la robustez económica de nuestro Ayuntamiento”, al tiempo que incidió en el elevado grado de ejecución alcanzado, señalando que “ejecutar el presupuesto municipal por encima del 93 por ciento nos sitúa entre los ayuntamientos que mejor ejecutan su presupuesto, no solo de la provincia de Córdoba, sino de toda Andalucía”.Uno de los aspectos más destacados de la liquidación de 2025 es la evolución de la deuda municipal en la última década. Según explicó el regidor, “en 2015 la deuda ascendía al 84 por ciento del presupuesto municipal y actualmente se sitúa en torno al 7 por ciento”, lo que, en palabras del propio alcalde, evidencia “una gestión eficaz que ha permitido reducir un problema estructural histórico del Ayuntamiento”.Esta mejora en los indicadores económicos abre nuevas oportunidades para la Administración local, según Rafael Llamas, para quien esta situación permite al Consistorio “aspirar a financiación externa, concurrir a nuevas ayudas y seguir avanzando en el desarrollo de proyectos estratégicos para la ciudad”, al tiempo que reivindicó una mayor flexibilidad en el uso de los remanentes por parte de los ayuntamientos que cumplen con las reglas fiscales.Por su parte, la teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, detalló los principales indicadores económicos del ejercicio 2025, destacando no solo el superávit, sino también un remanente de tesorería que supera los 2 millones de euros. En este contexto, señaló que “estos resultados son fruto de un trabajo coordinado de todas las áreas municipales, que han permitido cumplir con las reglas fiscales, reducir la deuda y mantener una política de contención de impuestos”.De igual modo, el Ayuntamiento realizó durante el pasado ejercicio una inversión municipal superior a 851.000 euros sin financiación externa. Estas partidas se destinaron a diversas actuaciones, entre ellas, la ampliación del cementerio, la rehabilitación de viviendas, obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), la rehabilitación integral de la calle Jaén, junto a la estación de ferrocarril, o la mejora de la cubierta del pabellón polideportivo.En relación con la deuda municipal, los datos reflejan una reducción notable a lo largo de 2025. En concreto, el endeudamiento ha pasado de 4.106.156,74 euros al inicio del ejercicio a 1.930.211,70 euros al cierre, lo que supone una amortización de más de 2,1 millones de euros y sitúa el nivel de deuda en el 7,02 por ciento del presupuesto municipal.Asimismo, el periodo medio de pago a proveedores se ha fijado en 14,28 días, una cifra que se sitúa muy por debajo de los 30 días que establece la normativa vigente. Este indicador, según se destaca desde el equipo de gobierno, contribuye a reforzar la confianza del tejido empresarial local y facilita el acceso a subvenciones y ayudas.Por último, la ejecución presupuestaria del ejercicio 2025 alcanzó finalmente el 93,33 por ciento, un dato que, a juicio de la responsable municipal de Hacienda, "evidencia el alto grado de cumplimiento de los objetivos fijados" por el equipo de gobierno.Desde el equipo de gobierno se pone de relieve que, pese a las limitaciones derivadas de las reglas fiscales y el techo de gasto, la actual situación económica permite seguir planificando nuevas inversiones y proyectos en beneficio de la ciudadanía montillana.