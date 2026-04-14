El Hospital Quirónsalud Córdoba acoge mañana una jornada de donación de sangre

Elacogerá mañana una jornada de donación de sangre, abierta a todo el que desee donar, en colaboración con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cordoba, cuyos equipos permanecerán en el salón de actos el centro hospitalario de 10.00 a 14.00 de la tarde.Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Antes de cada donación se realizará un reconocimiento médico y cada donante recibirá un carné con la indicación de su grupo sanguíneo y factor RH.Las reservas de sangre son básicas para el funcionamiento de los hospitales, tanto para transfusiones a pacientes que lo necesiten, como para intervenciones quirúrgicas u otro tipo de procesos asistenciales. Tras los días de Semana Santa, las donaciones de sangre son muy necesarias.Esta jornada de donación tiene como objetivo llamar la atención en la importancia de donar sangre, un acto altruista que tienen un papel fundamental en los centros hospitalarios. Cada día, miles de personas requieren transfusiones debido a cirugías, accidentes o enfermedades crónicas. Sin embargo, los bancos de sangre suelen tener escasez, lo que pone en riesgo la atención de quienes más lo necesitan. Donar sangre es un proceso seguro, rápido y vital, y las donaciones son esenciales para quienes enfrentan situaciones críticas.Así pues, la donación de sangre es un gesto sencillo que apenas requiere unos minutos, pero cuyo impacto puede ser decisivo en la vida de muchas personas. Cada donación contribuye directamente a salvar vidas. Sin apenas esfuerzo para el donante, este acto solidario se convierte en una experiencia muy gratificante, ya que, con un pequeño gesto, se realiza una gran labor. Participar en esta jornada es, además, una oportunidad para reforzar el compromiso colectivo con la salud y el bienestar de la comunidad.