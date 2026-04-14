El Club de Gimnasia Rítmica de Montilla brilla en el Campeonato de Andalucía Promesas

El Club de Gimnasia Rítmica de Montilla ha participado este pasado fin de semana en la Fase Occidental del Campeonato de Andalucía Promesas de Gimnasia Rítmica, celebrada en el Polideportivo San Pablo de Sevilla, donde ha logrado destacados resultados tanto a nivel individual como en conjuntos bajo la dirección de Rebeca Bellido y Zaira Bellido.En este sentido, la participación del conjunto montillano dejó resultados relevantes en una cita autonómica de exigente nivel competitivo. Entre ellos, sobresale la actuación de Beatriz Espejo quien, en la categoría Infantil Promesas y en el aparato de aro, consiguió proclamarse subcampeona de Andalucía Occidental, firmando así una de las mejores clasificaciones del club en esta fase del campeonato.Además, el conjunto Alevín Promesas de manos libres, integrado por Marta Moreno, Ariadna Márquez, Paula Morales, Sara Alcaide y Eileen Arévalo, alcanzó la novena posición en la clasificación final tras completar su ejercicio en la competición celebrada en la capital hispalense.Por otro lado, el conjunto Cadete Promesas de cinco aros, compuesto por Ana Pérez, Carla Raigón, Clara Espejo, Sara Sánchez y Alba Tejada, logró finalizar en séptima posición, resultado que le permitió obtener diploma autonómico en esta fase del campeonato.La participación del Club de Gimnasia Rítmica de Montilla en esta Fase Occidental del Campeonato de Andalucía Promesas volvió a evidenciar el trabajo desarrollado por la entidad, que, bajo la dirección de Rebeca Bellido y Zaira Bellido, dejó una huella destacada en una competición que reunió a gimnastas de distintos puntos de la comunidad autónoma.