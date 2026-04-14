Si te vas a perder, tu afición estará para encontrarte

Egabrense C.D. 3 -- 1 Montilla C.F.

Egabrense Club Deportivo: Pablo Ortiz, Manolete, Calzado, Josemi, Juanvi (Ariel, m. 89), Juanito (Raúl Mesa, m. 60), Juanlu, Rafa Roldán (Javi Ariza, m. 54), Álex Bonilla (Negro, m. 83), Hugo Navarro (Dovao, m. 70) y Nano (Juan Antonio, m. 78).

Pablo Ortiz, Manolete, Calzado, Josemi, Juanvi (Ariel, m. 89), Juanito (Raúl Mesa, m. 60), Juanlu, Rafa Roldán (Javi Ariza, m. 54), Álex Bonilla (Negro, m. 83), Hugo Navarro (Dovao, m. 70) y Nano (Juan Antonio, m. 78).

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Fran González (Abraham Nelson, m. 73), Moslero (Sergio Heredia, m. 72), Gorka (Yiyo, m. 52), Juan María, Tena, Tiago (José Carraña, m. 65), Amara, Rubén Jurado y Rafa Alcaide (Pedro Crespín, m. 81).

Molero, Alfonso Carraña, Fran González (Abraham Nelson, m. 73), Moslero (Sergio Heredia, m. 72), Gorka (Yiyo, m. 52), Juan María, Tena, Tiago (José Carraña, m. 65), Amara, Rubén Jurado y Rafa Alcaide (Pedro Crespín, m. 81).

Goles: 1-0 Juanito (m. 18); 2-0 Josemi (m. 38); 2-1 Rubén Jurado (m. 52); 3-1 Josemi (m. 91).

Juanito (m. 18); 2-0 Josemi (m. 38); 2-1 Rubén Jurado (m. 52); 3-1 Josemi (m. 91).

Árbitro: Antonio Javier Pareja García (Málaga). Amonestó por el bando visitante a Gorka y Juan María.

Antonio Javier Pareja García (Málaga). Amonestó por el bando visitante a Gorka y Juan María.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoctava jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño, de la localidad cordobesa de Cabra. Unos 500 espectadores, con la presencia de más de un centenar de aficionados visitantes.

El Montilla Club de Fútbol cedió este domingo la victoria por tres tantos a uno en su visita al Egabrense Club Deportivo, en un duelo marcado por la efectividad local. Con los dos contendientes en plena pugna por el ascenso directo a Tercera RFEF, el cuadro subbético toma ventaja a falta de dos jornadas en la carrera por alcanzar la segunda plaza. No obstante, el encuentro entre Racing Portuense y Egabrense, unido al partido entre el Montilla y el Cádiz C, puede alterar una clasificación más que apretada.La contienda comenzó con un ambiente de gala en las gradas. Una afición vinícola volcada con los suyos realizó un mosaico de colores amarillos y verdes que, unido a los cánticos, hizo recordar viejos momentos de gran animación en los montillanos. De igual modo, la afición local pobló las gradas, observándose un lleno absoluto en la tribuna principal del feudo egabrense.Los primeros compases fueron de alternancia en el dominio del esférico. El Montilla buscaba la combinación y el juego por los costados, mientras el plantel local ofreció un juego vertical y a la espalda de la defensa, apoyándose en la velocidad de los hombres de ataque.Con esta perspectiva, las primeras ocasiones no se hicieron esperar. Primero sería el Montilla, con un disparo de Moslero desde la frontal que el cancerbero mandó a córner con dificultades. Poco después, un balón por alto lo tocó Juanito dentro del área para los egabrenses, salvando Molero con su manopla en el mano a mano.Tras esta ocasión, llegó el uno a cero en la contienda. Un balón entre líneas facilitó a Juanito un esférico dentro del área que el atacante, con toque de puntera, mandó al fondo de las mallas ante la salida de Molero. Era el minuto 18 de partido.Pese al gol, el conjunto de Isaac de la Cuesta respondió con varios córneres cerrados que la defensa solventó ante el empuje auriverde. El Montilla no desistió y Amara, con un disparo dentro del área que sacó bajo palos un defensa, avisó de que el cuadro auriverde no estaba muerto.Así, cuando más cerca parecía el empate, una nueva acción en ataque del conjunto local dilapidó el buen hacer vinícola. Un balón en largo provocó un desbarajuste defensivo que Juanito y Juanmi aprovecharon para realizar una combinación dentro del área con la que Juanmi, en boca de gol, mandó el cuero al fondo de la red. Corría el minuto 38 de partido. Sin tiempo para prácticamente más acciones, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, la esperanza retornó a la parroquia vinícola. Rubén Jurado, con un disparo ajustado al palo, batió al cancerbero local, acortando distancias a los 52 minutos de juego. El júbilo se apoderó de la afición auriverde, que no cesó en su fe por alcanzar el empate. Cada acercamiento de los montillanos creaba un empuje desde la grada que daba alas a un Montilla que lo intentó con centros constantes al área.En una de estas acciones, un riguroso fuera de juego de Rubén Jurado invalidó el posterior tanto de Amara. Una acción muy protestada que no mermó a los vinícolas. Mientras, el Egabrense mantuvo el tipo y buscó con balones en largo y a la contra cerrar la contienda. Con todo ello, el ajustado resultado hizo mantener la tensión en ambos bandos.Pedro Crespín, con un remate que se marchó por encima del larguero, tuvo una de las más claras en el segundo acto. Llegados al minuto 87, el Montilla rozó el empate. Una acción combinativa dejó en el mano a mano a Sergio Heredia, blocando el guardameta local el lanzamiento.Ahí morían las opciones vinícolas, al conseguir Juanmi el tres a uno en el tiempo de descuento, tras una indecisión entre la defensa y el cancerbero vinícola que facilitó un balón suelto que Juanmi, libre de marca, empujaría a placer.La próxima cita será este domingo, en un Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio" que puede ser trascendental en el devenir de la competición para un Montilla que aún, a pesar de la pesadumbre tras la derrota, puede volver a sonreír en unos días.