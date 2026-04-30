Más de 150 estudiantes participan en una Gymkhana Matemática dedicada a Ávila Contreras

Montilla rindió ayer homenaje a la docente Ávila Contreras Márquez en el marco de la VI Gymkhana Matemática “Ciudad de Montilla”, una actividad educativa que reunió a más de 150 estudiantes de primero de Bachillerato de los institutos de Enseñanza Secundaria —el IES Inca Garcilaso y el IES Emilio Canalejo Olmeda— en distintos enclaves del casco urbano.La jornada, que coincidió con la celebración del Día Escolar de las Matemáticas, adquirió en esta edición un carácter especialmente emotivo al recordar la figura de quien fue una de las impulsoras de esta iniciativa: la docente montillana Ávila Contreras Márquez, queNacida en Montilla en 1978, Ávila Contreras Márquez desarrolló una destacada trayectoria docente, siendo jefa del Departamento de Matemáticas en el IES Emilio Canalejo Olmeda y profesora en otros centros de la provincia. Su compromiso con la enseñanza y su cercanía la convirtieron en una figura muy querida dentro de la comunidad educativa local.La VI Gymkhana Matemática “Ciudad de Montilla” congregó a alumnado de ambos centros en una propuesta que combinó la resolución de problemas matemáticos con un recorrido por espacios emblemáticos como el Llanete de la Cruz, el Paseo de Cervantes, el Llano Palacio o la Plaza de la Rosa.Los participantes, ataviados con camisetas rosas, fueron organizados en equipos mixtos de cuatro componentes, formados de manera aleatoria, que se enfrentaron a retos de carácter geométrico, algebraico, lógico y probabilístico a lo largo de una ruta circular con seis puntos base.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, destacó el valor simbólico de la actividad y afirmó que “esta edición es muy especial por el recuerdo a Ávila Contreras, una docente que dejó una huella profunda en el alumnado y en esta actividad, que debemos seguir manteniendo como parte de su legado educativo”.Asimismo, el responsable municipal de Educación del Ayuntamiento de Montilla subrayó que “la Gymkhana representa un ejemplo perfecto de cómo unir educación, cultura y ciudad, permitiendo al alumnado descubrir nuestro patrimonio mientras desarrolla habilidades matemáticas”.Por otro lado, el jefe del Departamento del IES Inca Garcilaso, Francisco Ropero Aguilar, viudo de Ávila Contreras Márquez, puso el acento en el carácter colaborativo de la iniciativa y señaló que esta actividad intercentros “fomenta la convivencia entre estudiantes, que trabajan en equipos mixtos para resolver problemas en distintos puntos de Montilla, disfrutando de una jornada educativa diferente”.Y es que la Gymkhana Matemática, organizada conjuntamente por los departamentos de Matemáticas del IES Inca Garcilaso y del IES Emilio Canalejo Olmeda, con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, se ha consolidado como una cita habitual dentro del calendario educativo local, hasta el punto de convertirse en un clásico del mes de mayo en la localidad. La iniciativa propone una mañana de convivencia en torno al razonamiento matemático, trasladando el aprendizaje fuera del aula y vinculándolo con el entorno urbano.Como principal novedad, esta edición incorporó el I Premio "Ávila Contreras", destinado a reconocer la resolución más original de uno de los problemas planteados, como forma de perpetuar la memoria de la docente y su pasión por acercar las matemáticas al alumnado. Asimismo, la organización optó por recuperar el formato en papel para las pruebas, con el objetivo de reforzar el pensamiento crítico y favorecer una experiencia más participativa y reflexiva.Tras completar el recorrido y entregar sus resultados, los equipos disfrutaron de un espacio de convivencia en el Paseo de Cervantes, donde compartieron un aperitivo ofrecido por las asociaciones de madres y padres de ambos centros mientras el profesorado procedía a la corrección de las pruebas. La jornada concluyó con la entrega de premios a los equipos ganadores, en un ambiente marcado por la satisfacción de haber llevado, un año más, las matemáticas a las calles de Montilla.Desde el Ayuntamiento de Montilla se destacó finalmente el valor de este tipo de iniciativas que, además de fomentar el aprendizaje, fortalecen la convivencia y reconocen la labor del profesorado, contribuyendo a una comunidad educativa más cohesionada.