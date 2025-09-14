Consternación en la comunidad educativa por el fallecimiento de la docente montillana Ávila Contreras Márquez

La comunidad educativa de Montilla está de luto, tras conocerse el fallecimiento, a los 47 años de edad, de la docente Ávila Contreras Márquez, que fue jefa del Departamento de Matemáticas en el IES Emilio Canalejo Olmeda, además de profesora en otros centros de la provincia, como el IES Marqués de Comares de Lucena.Nacida en Montilla el 3 de julio de 1978, Ávila Contreras Márquez estaba casada con Francisco Ropero Aguilar, profesor del IES Inca Garcilaso de Montilla, y era madre de dos hijas: Irene y Paula. Su enorme vocación por la docencia la apartó del ámbito empresarial al que parecía predestinada por sus orígenes familiares.No obstante, desde muy pequeña colaboró en el negocio de sus padres, Supermercados Contreras, que en la actualidad cuenta con cuatro establecimientos en Montilla: el primero de ellos, junto a la Casa del Inca, en la calle Capitán Alonso de Vargas; otro en la calle Rita Pérez, junto al Museo Histórico Local; el tercer supermercado se sitúa en la Avenida de Andalucía, mientras que el cuarto, inaugurado a finales de 2011, se encuentra en la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo.Su temprano fallecimiento, a causa de una dura enfermedad, ha causado una profunda conmoción en Montilla, donde Ávila Contreras era una persona muy querida y respetada. Tremendamente afable y servicial, su generosidad y su entrega hacia los demás le granjearon el cariño de sus vecinos, sus amigos, sus alumnos y sus compañeros de profesión.Desde el IES Emilio Canalejo Olmeda han reconocido que Ávila Contreras Márquez fue, durante todos los años que compartió destino en el centro, "una persona excepcional". Y es que "su compromiso con la educación, su generosidad y su constante disposición para colaborar, la convirtieron en un pilar fundamental de nuestro claustro"."Su pérdida deja un vacío inmenso. Nos queda su ejemplo, su entrega generosa, su alegría y la manera en que supo estar siempre al lado de quien la necesitaba, sin hacer ruido, pero dejando una marca imborrable", continúa el comunicado del centro de El Molinillo, que añade que "en los próximos días encontraremos la forma de rendirle el homenaje que merece, de recordarla como fue: cercana, comprometida, alegre y generosa".La misaen memoria de Ávila Contreras Márquez tendrá lugar mañana lunes 15 de septiembre, a las 18.00 de la tarde, en la Parroquia de Santiago Apóstol. El equipo humano que conformase une al dolor que ha provocado su pérdida entre familiares, amigos y personas vinculadas a la comunidad educativa de Montilla. Si desea consultar la esquela,