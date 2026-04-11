La comarca movilizará cuatro millones de euros para reforzar su tejido económico y social



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Campiña Sur Cordobesa ha presentado en Montilla una nueva convocatoria de ayudas al desarrollo rural vinculada al marco europeo 2023-2027, que permitirá movilizar en la comarca cerca de cuatro millones de euros en inversiones en un corto periodo de ejecución.La convocatoria, cuya publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se prevé inminente, contempla una dotación aproximada de dos millones de euros y se dirige a reforzar el tejido económico y social del medio rural, con especial atención a sectores estratégicos y a la diversificación empresarial.Además, el programa de ayudas se articula en torno a tres líneas principales. Por un lado, se contempla una línea destinada a proyectos agroindustriales vinculados a actividades como almazaras, bodegas o lagares. Por otro, se incluye una línea dirigida a pequeñas y medianas empresas y a la diversificación económica que introduce como novedad el denominado “ticket o pase rural”, una ayuda directa para nuevas personas autónomas que puede alcanzar hasta los 37.000 euros. Por último, se recoge una línea orientada a proyectos no productivos promovidos por administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, centrados en la mejora de la calidad de vida y la conservación del entorno rural.En ese sentido, el presidente del GDR Campiña Sur Cordobesa, Rafael Llamas, destacó que “esta convocatoria refleja que el medio rural está vivo, con una importante iniciativa empresarial que necesita del respaldo de estas ayudas para seguir creciendo y diversificándose”.Asimismo, el también alcalde de Montilla subrayó la importancia de una gestión ágil de los fondos al señalar que “tenemos el reto de ejecutar de manera rápida y eficiente para poder aprovechar al máximo los recursos disponibles e incluso optar a remanentes de otras líneas”.Y es que una de las principales novedades de este nuevo marco es la simplificación administrativa, junto con la incorporación de la concurrencia no competitiva, un sistema que permitirá tramitar los proyectos conforme se presenten, sin necesidad de esperar al cierre de convocatorias.Por su parte, el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco Acosta, explicó que “la concurrencia no competitiva implica que el tiempo de presentación será clave, por lo que es fundamental que los proyectos estén preparados y completos desde el inicio”.En esa misma línea, el responsable de Agricultura añadió que la convocatoria contará con una ventanilla única abierta desde el primer momento, lo que permitirá agilizar la gestión de los fondos y facilitar el acceso a las ayudas por parte de promotores, empresas y entidades locales.De igual modo, Francisco Acosta incidió en el impacto que estas ayudas tendrán en el territorio, al afirmar que “esta línea viene a dinamizar el medio rural, apoyando tanto a nuestros empresarios como a los ayuntamientos para que puedan seguir ofreciendo servicios de calidad equiparables a los de cualquier ciudad”.En cuanto a la intensidad de las subvenciones, las ayudas podrán alcanzar hasta el 100 por cien de financiación en el caso de proyectos promovidos por entidades públicas o sin ánimo de lucro, mientras que para iniciativas empresariales el porcentaje máximo será del 65 por ciento, con un límite de 200.000 euros por proyecto.Una vez se publique la convocatoria en los próximos días, se abrirá el plazo de presentación de solicitudes, por lo que se recomienda a emprendedores, empresas y entidades interesadas preparar con antelación sus propuestas para concurrir a estas ayudas, cuya información completa estará disponible a través de la web del GDR Campiña Sur Cordobesa.