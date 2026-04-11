Alejandro Cantillo Pérez alcanza la fase regional de la Olimpiada Matemática Thales

Alejandro Cantillo Pérez, alumno del Colegio San Luis y San Ildefonso de Montilla, se ha clasificado para la Fase Regional de la Olimpiada Matemática Alevín de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales como representante de la provincia de Córdoba, un logro académico que tendrá continuidad el próximo 16 de mayo en la Facultad de Educación.La clasificación de Alejandro Cantillo Pérez supone un reconocimiento a su desempeño en la fase provincial de esta competición educativa, en la que ha destacado hasta situarse entre los mejores participantes de Córdoba. El propio centro educativo ha puesto de relieve que su clasificación para la Fase Regional de la Olimpiada Matemática Alevín (SAEM Thales) como representante de la provincia de Córdoba supone "un reconocimiento que pone en valor su esfuerzo, su constancia y su talento pero, también, el acompañamiento de su familia y el trabajo diario en el aula".Además, el estudiante montillano ha sido distinguido como finalista, lo que le ha permitido recibir su correspondiente diploma acreditativo y diversos obsequios. Este reconocimiento se produce tras superar una fase inicial exigente, en la que participaron escolares de distintos centros educativos de la provincia.La Olimpiada Matemática Thales para alumnado de Primaria, convocada por la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales, tiene como objetivo fundamental ofrecer a los estudiantes una forma atractiva y estimulante de acercarse a las matemáticas, fomentando el razonamiento y la resolución de problemas desde edades tempranas.La competición se estructura en tres fases: provincial, regional y nacional. La fase provincial, celebrada el pasado 14 de marzo en el Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba, reunió a alumnado de sexto curso de Educación Primaria procedente de centros públicos, concertados y privados de Andalucía.Durante esta primera etapa, los participantes realizaron una prueba de dos horas de duración dividida en una parte individual y otra grupal, en la que debieron resolver distintos retos matemáticos sin el uso de calculadoras ni dispositivos electrónicos, utilizando únicamente material básico como lápiz, regla o tijeras.Por otro lado, los cinco primeros clasificados de cada provincia acceden a la Fase Regional, en la que Alejandro Cantillo Pérez representará a Córdoba. Esta prueba se celebrará el 16 de mayo a las 10.30 de la mañana de forma simultánea en las distintas provincias participantes, con la obligación de comparecer con antelación para su correcta organización.De igual modo, el itinerario de la Olimpiada contempla una fase nacional para los tres primeros clasificados en la fase regional. En ese caso, los participantes podrán acudir a la Olimpiada Matemática Nacional, prevista en Barcelona entre los días 24 y 27 de junio, organizada por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas.La clasificación de Alejandro Cantillo Pérez sitúa a Montilla en el mapa de esta competición educativa y abre la puerta a una nueva oportunidad en la fase regional, donde continuará su participación en una de las iniciativas más destacadas en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas en Andalucía.