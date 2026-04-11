Alfonso Luque del Río alcanza los 200 partidos con el Montilla Club de Fútbol

El segundo capitán del Montilla Club de Fútbol, Alfonso Luque del Río, más conocido como, alcanzó los 200 partidos con la entidad vinícola en el, un hito que consolida su trayectoria dentro del conjunto montillano, tras siete temporadas defendiendo su camiseta.El defensa, natural de La Rambla y nacido el 3 de noviembre de 1993, suma en la presente campaña 27 encuentros y un total de 2.398 minutos sobre el terreno de juego, cifras que reflejan su continuidad y protagonismo en el equipo que dirige Isaac de la Cuesta.A lo largo de estas siete temporadas en el Montilla Club de Fútbol, su participación se ha distribuido de forma constante, con 27 partidos en la temporada 2025/2026; 29 partidos y dos goles en la 2024/2025; 24 encuentros en la 2023/2024; 31 en la 2022/2023; 36 en la 2021/2022; 23 partidos y un gol en la 2020/2021 y 31 encuentros en su primera etapa en la 2013/2014.En ese sentido, estos registros sitúan a Alfonso Luque del Río entre los jugadores con mayor presencia en la historia reciente del club, igualando a otros nombres destacados que dejaron su huella en el Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio", como Soto, Ramón, Maleno o Antonio. Su posición como lateral derecho y su regularidad han marcado una trayectoria sostenida dentro del equipo Sénior.Y es que el recorrido deportivo del jugador abarca distintas etapas antes de consolidarse en el Montilla Club de Fútbol. Sus inicios se remontan a la temporada 2010/2011 en La Rambla Juvenil, continuando en la campaña 2011/2012 en el Séneca Club de Fútbol Juvenil. Posteriormente, en la temporada 2012/2013, dio el salto al fútbol sénior con el Club de Fútbol La Rambla.Por otro lado, en la temporada 2013/2014 vistió por primera vez la camiseta del Montilla Club de Fútbol, iniciando una relación que se prolongaría en el tiempo. Tras esa etapa, en la campaña 2014/2015 militó en el Ciudad de Lucena, y en la 2015/2016 formó parte del Lucena Club de Fútbol y del Écija Balompié. En la temporada 2016/2017 defendió los colores del Salerm Puente Genil, equipo con el que también competiría en las campañas 2017/2018 y 2018/2019 bajo la denominación de Puente Genil Club de Fútbol.De igual modo, en la temporada 2019/2020 regresó al Club de Fútbol La Rambla y, posteriormente, al Club Deportivo Pozoblanco, antes de iniciar su segunda y definitiva etapa en el Montilla Club de Fútbol en la campaña 2020/2021, donde ha permanecido hasta la actualidad.La vinculación de Alfonso Luque del Río con el club montillano trasciende lo estrictamente deportivo. No en vano, es hijo de Andrés Luque, conocido como, un jugador de La Rambla que defendió la camiseta del primer equipo durante once temporadas y que también formó parte del juvenil que logró el ascenso a la Liga Nacional en la temporada 1981/1982. En mayo de 2023, Andrés Carraña fue invitado a realizar el saque de honor con motivo del 50.º aniversario del club, en un reconocimiento a su trayectoria.Asimismo, el futbolista comparte vestuario con su hermano, José Andrés Luque del Río, conocido como, centrocampista nacido también en La Rambla el 27 de octubre de 1997, que milita en el primer equipo tras su paso por el Club de Fútbol La Rambla.En ese contexto, el Montilla Club de Fútbol ha querido poner en valor con este hito la continuidad y el compromiso de jugadores que, como Alfonso Luque del Río, forman parte de la historia reciente de la entidad y que engrandecen el legado familiar.