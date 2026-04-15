El aeropuerto de Sevilla: historia, crecimiento y nuevas rutas de un aeródromo en transformación

Situado a pocos kilómetros del centro de la ciudad, este hub ha sabido transformarse a lo largo de las décadas, pasando de una simple pista de aterrizaje a una infraestructura compleja y tecnológicamente avanzada.

Los números hablan por sí solos: el aeródromo cerró 2025 con más de nueve millones de pasajeros, el récord absoluto de su historia, y los primeros meses de 2026 confirman una trayectoria de crecimiento que no muestra señales de desaceleración. Nuevas rutas, inversiones en infraestructuras y una demanda en constante aumento perfilan el retrato de un aeropuerto que ya no se limita a dar servicio a Andalucía, sino que aspira a un papel cada vez más central en el panorama aeronáutico europeo.





La evolución histórica del aeródromo andaluz

La historia del aeropuerto de San Pablo hunde sus raíces en las primeras décadas del siglo XX, un período pionero para la aviación europea. En sus inicios, los terrenos situados en la periferia de la capital andaluza se empleaban casi exclusivamente con fines militares y para el entrenamiento de pilotos.

Solo en los años posteriores a la guerra civil española comenzó a acoger los primeros y tímidos vuelos comerciales, abriendo Sevilla a nuevas rutas nacionales. El verdadero punto de inflexión llegó a comienzos de los años noventa. La designación de Sevilla como ciudad anfitriona de la Exposición Universal de 1992 impuso una revisión total de la movilidad y los accesos a la ciudad.

El aeropuerto experimentó una transformación radical para poder acoger el enorme flujo de visitantes internacionales previstos para el evento. Los antiguos edificios fueron sustituidos por instalaciones capaces de gestionar volúmenes de tráfico sin precedentes, sentando las bases del hub internacional que conocemos hoy. La Expo '92 dejó en herencia a la ciudad una nueva conciencia: el aeropuerto había dejado de ser un simple punto de tránsito para convertirse en la auténtica carta de presentación de Andalucía ante el mundo.

El terminal: arquitectura y modernización

La arquitectura del terminal del aeropuerto de Sevilla lleva la inconfundible firma de Rafael Moneo. El célebre arquitecto español concibió el edificio principal con una profunda inspiración en la cultura local. Al recorrer la zona de salidas, los viajeros son recibidos por una sucesión de elegantes bóvedas sostenidas por pilares, ornamentadas con los característicos azulejos, las tradicionales piezas de cerámica vidriada en tonos azules.

El diseño evoca visualmente la atmósfera de una mezquita o un palacio histórico andaluz, ofreciendo una experiencia cálida y acogedora, muy alejada de la frialdad habitual de las grandes aerostaciones internacionales.

La estética tradicional se funde con una tecnología de altísimo nivel gracias al ambicioso plan de modernización completado entre 2019 y 2022, el más importante de los últimos treinta años, con una inversión global superior a los ochenta millones de euros.

Las actuaciones ampliaron la superficie útil del terminal en un 42%, incorporaron seis nuevas puertas de embarque y elevaron la capacidad operativa del aeródromo hasta los diez millones de pasajeros anuales. Las zonas de espera fueron rediseñadas para garantizar una mayor fluidez en los flujos de viajeros, mientras que la introducción de escáneres biométricos de última generación ha reducido sensiblemente los tiempos en los controles de seguridad. El sistema de clasificación de equipajes fue también completamente automatizado, minimizando retrasos y extravíos.

Las nuevas rutas de 2026: Sevilla se abre al mundo

El refuerzo de las infraestructuras ha allanado el camino a una etapa de fuerte expansión de las conexiones internacionales. En 2026, el aeródromo andaluz registra una oleada de nuevas rutas que amplían significativamente su radio de acción.

Vueling ha inaugurado el enlace directo con Londres Heathrow, con frecuencia diaria operativa desde la primavera, conectando Sevilla con el principal hub del Reino Unido y, a través de él, con cientos de destinos en todo el mundo. Volotea ha sumado dos rutas hacia Francia e Italia: la conexión Sevilla-Lille está activa desde mayo, mientras que la ruta a Florencia arrancará en septiembre.

Para completar el panorama, Air Serbia inaugurará a finales de septiembre el enlace con Belgrado, abriendo el aeródromo a un mercado de Europa del Este hasta ahora poco explorado. Ryanair había anticipado esta tendencia en el invierno 2025-2026 añadiendo Varsovia y Breslavia. El resultado es una red en rápida diversificación, con más de ochenta destinos activos y treinta y una compañías operando desde San Pablo.

MyParking: organizar la logística en un aeropuerto en crecimiento

Un tráfico en constante aumento trae consigo una consecuencia directa: la gestión de la logística de salida exige una planificación cada vez más cuidadosa.

En temporada alta, las áreas de estacionamiento oficiales se agotan con rapidez y los márgenes de tiempo se estrechan. Para optimizar la búsqueda, es posible encontrar aparcamiento en el aeropuerto de Sevilla con MyParking , la plataforma online de reserva de aparcamientos que permite seleccionar con antelación la instalación más adecuada a las propias necesidades entre las mejores disponibles en las inmediaciones del aeródromo. Los viajeros pueden elegir entre plazas cubiertas o descubiertas, y algunos aparcamientos están abiertos las 24 horas. Entre los servicios más valorados destaca el servicio de aparcacoches, que permite entregar el vehículo directamente al personal a la entrada del terminal, y las lanzaderas gratuitas que conectan los aparcamientos con la zona de salidas en pocos minutos.

Una de las fórmulas más solicitadas es la opción ”Tú conservas las llaves”, que garantiza la tranquilidad de saber que el vehículo no será movido durante todo el período de estancia. Reservar y pagar con antelación online da acceso a tarifas reducidas exclusivas, manteniendo siempre la posibilidad de abonar el importe directamente en la instalación.

Sostenibilidad: de la pista a las emisiones en vuelo

Los retos medioambientales del transporte aéreo no se limitan a lo que ocurre en tierra. El aeropuerto de San Pablo ha puesto en marcha una transición ecológica que parte de las infraestructuras - instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas del terminal y una flota de vehículos de servicio mayoritariamente eléctrica - pero que apunta a incidir también en las emisiones generadas por los propios vuelos.

Las aerolíneas que operan en el aeródromo andaluz cuentan con nuevas infraestructuras para el suministro de SAF, el combustible sostenible para la aviación que permite reducir drásticamente las emisiones de CO₂ respecto al queroseno convencional.

No se trata de un detalle menor: el SAF representa hoy una de las principales palancas para descarbonizar un sector históricamente difícil de hacer sostenible, y la decisión de dotar al aeropuerto de esta infraestructura lo sitúa por delante de las obligaciones normativas europeas que entrarán progresivamente en vigor en los próximos años.

Una nueva fase de expansión

El crecimiento constante del tráfico ha puesto de manifiesto que las infraestructuras actuales, pese a su reciente ampliación, no serán suficientes a largo plazo. Aena ha propuesto para el quinquenio 2027-2031 una inversión de 235,2 millones de euros para el aeródromo sevillano, más de cuatro veces superior a la del ciclo anterior.

Las actuaciones previstas incluyen la ampliación de la zona de control de seguridad, dos nuevas pasarelas de embarque, la renovación de la climatización, una nueva sala VIP, una plataforma de gestión energética y un plan fotovoltaico.

El Gobierno ha confirmado que dispone ya de los estudios necesarios para iniciar los trabajos en el período indicado, con el objetivo declarado de garantizar un crecimiento sostenible desde el punto de vista aeroportuario, económico y medioambiental. Un aeropuerto que ha duplicado sus pasajeros en una década se prepara así para afrontar la etapa más ambiciosa de su historia, consolidando su papel de motor económico para toda la región andaluza y reforzando su posición en el mapa de los grandes hub del sur de Europa.