La Diputación activa tres líneas de subvenciones para fomentar el deporte base y adaptado

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha activado un conjunto de ayudas económicas dirigidas a clubes, federaciones y deportistas individuales de la provincia, así como al fomento del deporte base y adaptado, que superan los 600.000 euros y cuyo plazo de solicitud se abrirá tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).En ese sentido, estas convocatorias, impulsadas por la Delegación de Deportes, articulan tres líneas principales de subvenciones que buscan sostener la actividad deportiva en el territorio provincial. Tal y como destacó el delegado del Área, Antonio Martín, estas ayudas “suman más de 600.000 euros que redundan directamente en beneficio del deporte base, de todos los clubes y federaciones y, además, también en el de los deportistas de élite de la provincia”.Además, la primera de las líneas contempla una dotación de 450.000 euros destinada a clubes, federaciones y deporte adaptado, con un incremento respecto a la convocatoria anterior. Estas ayudas se dirigen a entidades deportivas con sede en la provincia, excluyendo la capital, e incorporan también a federaciones andaluzas que desarrollan actividades en el territorio cordobés. Según detalló Martín, este apartado incluye “una partida específica para el fomento deporte adaptado con 25.000 euros”.Por otro lado, el programamantiene su apoyo a deportistas individuales de máximo nivel, con una dotación de 70.000 euros. Esta línea tiene como finalidad respaldar los logros obtenidos en competiciones nacionales e internacionales.El responsable provincial explicó que con este programa “se da apoyo económico a los deportistas de máximo nivel de la provincia premiando sus logros deportivos a nivel individual” , al tiempo que subrayó que cada vez son más los deportistas que alcanzan este nivel competitivo.De igual modo, el programadestina 100.000 euros al impulso del deporte base, centrado en sufragar parte de los costes derivados de la participación de clubes y secciones deportivas que cuenten entre sus filas con deportistas en edad escolar.Estas ayudas están orientadas a competiciones que se desarrollan en distintos puntos de Andalucía y España, siempre que la participación responda a méritos deportivos previos. Según indicó Martín, su objetivo es “sufragar parte del coste de la participación de los clubes y secciones deportivas que compitan con deportistas en edad escolar en campeonatos”.Y es que, más allá del respaldo económico directo, la institución provincial incide en el papel del deporte como dinamizador social y territorial. En este sentido, el delegado defendió que estas convocatorias “no solo redundan en el aspecto físico y en la salud, sino que también se han convertido en un motor económico y en un recurso para la promoción turística de nuestros municipios” .El periodo de solicitud para poder acceder a estas ayudas se abrirá una vez que las bases sean publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), estableciéndose un plazo de entre diez y veinte días hábiles para la presentación de solicitudes.