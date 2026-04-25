El Montilla Club de Fútbol reitera su compromiso con los valores en el deporte base

El Montilla Club de Fútbol ha emitido un comunicado oficial para responder a unen el que su autor, José Antonio Ruz León, reflexionaba sobre el papel del fútbol base en la localidad. De este modo, el club ha querido aclarar su posicionamiento y, a la vez, rechazar las conductas que, según sostienen, "se le atribuyen de forma implícita".En su comunicado, el club se dirige a sus socios, a las familias de sus jugadores y al conjunto de la ciudadanía de Montilla y su comarca para ofrecer una respuesta “con transparencia y rigor” a un texto que cuestiona la situación del fútbol base local. En ese sentido, la entidad afirma de manera rotunda que “el Montilla Club de Fútbol no ha promovido, tolerado ni fomentado en ningún momento actitudes de rivalidad negativa, exclusión o confrontación entre menores”.Además, el club subraya que cuenta con “educadores y profesionales titulados, reconocidos y con experiencia más que acreditada”, que trabajan diariamente para transmitir valores como “el compañerismo, el esfuerzo, la convivencia y el respeto al rival”. Según expone, estos principios “no son palabras vacías: son la base de nuestra metodología, de nuestro proyecto deportivo y de la razón por la que tantas familias de Montilla y su comarca depositan su confianza en nosotros”.Y es que el respaldo social constituye uno de los argumentos centrales del comunicado. La entidad que preside Francisco Mesa Priego destaca que “más de 375 familias de Montilla y su comarca han elegido el Montilla Club de Fútbol como el club donde sus hijos e hijas crecen, aprenden y se forman como personas”.Para la entidad, “cada una de ellas es el reflejo de una confianza construida día a día, entrenamiento a entrenamiento, con rigor, cercanía y vocación educativa”, al tiempo que recalca que ese apoyo “no es una cifra: es el mejor aval que un club de fútbol base puede tener, y el compromiso más firme que asumimos con esta ciudad”.Por otro lado, el club insiste en desvincularse de las conductas sugeridas en el texto publicado en el, al señalar que “no reconocemos como propias las conductas que el artículo sugiere de manera implícita, y rechazamos con firmeza que se nos asocie a dinámicas que van en contra de todo lo que representamos y defendemos”.De igual modo, la entidad reafirma su línea de trabajo en el ámbito del deporte base, indicando que continuará desarrollando su actividad “con profesionales cualificados y con una metodología centrada en el desarrollo integral de cada niño y niña”, y defendiendo que el deporte base constituye “ante todo, una herramienta educativa y de formación en valores”. “Ese ha sido nuestro camino siempre”, añade el comunicado.El posicionamiento del Montilla Club de Fútbol se produce tras la publicación de un artículo firmado por José Antonio Ruz León, en el que se advertía sobre una posible fractura social entre menores vinculada a la rivalidad entre canteras deportivas locales.En dicho texto, su autor planteaba que “lo que está ocurriendo en Montilla no es un simple partido entre niños: es el reflejo de una fractura social que empieza demasiado pronto”, al tiempo que se apelaba a la responsabilidad de los adultos para reconducir la situación."La responsabilidad es clara. Los adultos deben intervenir, y hacerlo ya. No basta con discursos bienintencionados: hacen falta medidas concretas, coordinación entre clubes y una implicación directa del Servicio Municipal de Deportes de Montilla para reconducir la situación. Actividades conjuntas, dinámicas de integración, pedagogía activa. El problema no es el derbi; es lo que se ha construido alrededor de él", sostenía Ruz León en su reflexión, que concluía afirmando que "un partido entre alevines nunca debería ser absurdo. Lo absurdo es permitir que deje de ser un juego".En ese contexto, el club concluye su comunicado agradeciendo “el apoyo constante de nuestros socios y familias” y reafirmando su compromiso con la ciudad y con un modelo de fútbol base orientado a la formación integral de los menores.