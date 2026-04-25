La asociación El Coloquio de los Perros rinde homenaje a Cipión y Berganza

Bases del concurso



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Asociación Cultural El Coloquio de los Perros ha convocado una nueva edición de su concurso de relato corto y fotografía, una iniciativa que este año rinde homenaje, con motivo del vigésimo quinto aniversario de la entidad, a la novela ejemplar cervantina que da nombre al colectivo y a sus dos célebres protagonistas: Cipión y Berganza.La convocatoria, abierta a participantes sin límite de edad y de cualquier nacionalidad, gira en esta ocasión en torno al lema, con el que la asociación quiere poner el foco en una de las piezas más singulares de Miguel de Cervantes.De este modo, tanto los trabajos literarios como las imágenes que concurran a concurso deberán mantener alguna relación con esa obra y con el universo narrativo que la rodea, siempre desde la originalidad y la singularidad que los organizadores valorarán de manera expresa en los trabajos presentados.Y es queocupa un lugar especialmente simbólico para la asociación promotora, no solo porque le presta su nombre, sino también porque permite tender un puente entre la literatura clásica y la creación contemporánea.La obra de Cervantes narra cómo Cipión y Berganza, dos perros que custodian el Hospital de la Resurrección de Valladolid, adquieren de forma milagrosa la facultad de hablar durante una noche, dando lugar a un diálogo cargado de observación, crítica y episodios sorprendentes.En ese sentido, uno de los rasgos más reconocibles de esta novela ejemplar es su propia estructura. Berganza va relatando su vida y sus desventuras junto a distintos amos, desde carniceros sevillanos hasta pastores y brujas montillanas, mientras Cipión escucha, corrige, comenta y actúa como interlocutor crítico.Esa forma dialogada, unida al enfoque picaresco de la narración, convierte a la obra en una mirada mordaz sobre la hipocresía, la corrupción y los vicios de la sociedad de su tiempo, con la particularidad de que esa observación recae en un animal convertido en testigo y narrador.Además, la historia se inserta dentro de un marco narrativo más amplio, al estar vinculada con. En esa obra, el alférez Campuzano asegura haber escuchado hablar a los perros mientras se recuperaba de una enfermedad en el hospital, dejando por escrito un coloquio que más tarde lee el licenciado Peralta. Ese juego literario entre realidad, ficción, escucha y testimonio es, precisamente, uno de los elementos que ha alimentado durante siglos el interés por esta creación cervantina.La convocatoria subraya la especial relación de Cipión y Berganza con Montilla, uno de los episodios más llamativos y enigmáticos de la novela. Esa conexión aparece ligada al personaje de Berganza y a su encuentro con el mundo de la brujería, en una parte del relato en la que se menciona a Leonor Rodríguez, conocida como, una figura histórica real transformada por Cervantes en personaje literario.Por otro lado, Berganza relata a Cipión su encuentro con, una bruja que se presenta como discípula de la famosa. A partir de ahí, la narración añade un componente aún más fantástico, pues, según ese relato, Cipión y Berganza no serían en realidad perros, sino hijos de la bruja, convertidos en canes por un hechizo lanzado por la envidiosaen el momento de su nacimiento.Junto a ello, también aparece una profecía enigmática según la cual ambos recuperarán su forma humana cuando se cumplan determinadas condiciones imposibles o cuando vean caer a los poderosos, reforzando así el aura de misterio que envuelve su condición.En lo que respecta al concurso de relato corto, la asociación establece que podrán presentarse obras de autoría propia, originales e inéditas, escritas en castellano, con la posibilidad de participar también para menores de edad siempre que cuenten con el consentimiento de sus tutores legales.Cada autor podrá remitir más de un trabajo, aunque deberá cumplir de manera independiente y separada para cada uno de ellos todas las formalidades recogidas en las bases. Asimismo, los relatos deberán adaptarse al tema de esta edición y tener una extensión mínima de tres páginas y máxima de cinco, en tamaño DIN A-4, con letra Times New Roman de cuerpo 12, interlineado de 1,5 y márgenes de 2,5 centímetros, lo que sitúa la horquilla entre 1.200 y 2.400 palabras.Las obras se remitirán por correo electrónico, en archivo adjunto y formato pdf, a la dirección, y cada relato deberá enviarse en un mensaje individual cuyo asunto incluya la referenciaAdemás, en ese correo deberán figurar el nombre y los apellidos del autor, su dirección, teléfono y número de documento nacional de identidad, aunque esos datos no podrán aparecer dentro del propio relato. El plazo de presentación de originales permanecerá abierto hasta el próximo 1 de julio, inclusive.El certamen de relato corto contempla un primer premio valorado en 250 euros, además de la publicación de los trabajos premiados y de las menciones especiales del jurado. Junto a ello, y con el propósito de fomentar la creación local, la organización concederá también un Premio Joven al mejor trabajo presentado por un autor menor de 18 años residente en la provincia de Córdoba, dotado con un cheque regalo valorado en 50 euros.En el apartado de Fotografía, la convocatoria mantiene una filosofía similar, aunque adaptada al lenguaje visual. Podrán concurrir fotógrafos sin límite de edad y de cualquier nacionalidad con imágenes de autoría propia, originales e inéditas, hasta un máximo de cinco por participante.También en este caso los menores de edad podrán tomar parte con el consentimiento de sus tutores legales, y los autores que presenten varias obras deberán cumplir por separado todos los requisitos exigidos para cada una de ellas. Las imágenes presentadas podrán ser en color o en blanco y negro, siempre que guarden alguna relación con la temática El coloquio de los perros.De acuerdo con las bases, deberán remitirse en formato jpg, con una resolución de 300 puntos por pulgada y un tamaño mínimo de 1 megabyte. Al igual que sucede con los relatos, cada fotografía deberá enviarse en un correo electrónico individual a la dirección, con el asunto Concurso El coloquio de los perros.Además, el mensaje tendrá que incluir el nombre y los apellidos del autor, su dirección, teléfono y número de documento nacional de identidad, así como el título de la fotografía, un breve pie de foto y la fecha y el lugar en que fue realizada. Los datos personales del autor no deberán figurar en la imagen remitida. El plazo de presentación finalizará igualmente el 1 de julio.El certamen fotográfico estará dotado también con un primer premio valorado en 250 euros, junto con la publicación de los trabajos premiados y de las menciones especiales del jurado. A su vez, se concederá un Premio Joven al mejor trabajo presentado por un autor menor de 18 años residente en la provincia de Córdoba, consistente en un cheque regalo valorado en 50 euros.Con esta convocatoria conjunta, la Asociación Cultural El Coloquio de los Perros vuelve a unir literatura, fotografía y memoria cervantina en una edición que mira de frente a su propio origen. No en vano, el homenaje a Cipión y Berganza, en el año en que la entidad cumple 25 años, sitúa en el centro de la propuesta una obra en la que la palabra, la crítica y el misterio siguen dialogando siglos después, con un eco que, en el caso de Montilla, adquiere además una resonancia especialmente cercana.