La asociación Amadyr incorpora talleres de arteterapia para acompañar los procesos de duelo

La Asociación Montillana de Apoyo al Duelo y Resiliencia (Amadyr) ha incorporado talleres de arteterapia a sus sesiones grupales quincenales que se celebran cada jueves en la sede de la Fundación Social Universal de Montilla, con el objetivo de ofrecer nuevas herramientas de acompañamiento emocional a personas que atraviesan procesos de pérdida.En una de sus últimas sesiones, el taller ha estado centrado en la integración de las emociones a través del color, una propuesta en la que cada participante ha podido conectar con su mundo interior y expresarlo libremente mediante la pintura, en un entorno acompañado de música natural que favorecía la calma y la introspección. La iniciativa se enmarca en la labor que desarrolla esta asociación, orientada a facilitar espacios seguros en los que compartir vivencias desde un enfoque respetuoso y creativo.Además, este tipo de actividades permite canalizar emociones que, en muchas ocasiones, resultan difíciles de expresar con palabras. De este modo, las sesiones de arteterapia abren una vía alternativa de comunicación emocional que contribuye a transformar la experiencia del duelo, favoreciendo el bienestar personal de quienes participan.Las asistentes han valorado muy positivamente la experiencia y han destacado su impacto emocional. En ese sentido, la presidenta de la asociación, Lola Baena Gómez, explica que la incorporación de la arteterapia responde a la necesidad de diversificar las herramientas de acompañamiento y adaptarlas a cada proceso individual, y afirma que “el duelo no se vive solo desde la mente, también necesita ser sentido, expresado y acompañado desde el cuerpo y la emoción. A través del arte, abrimos una vía muy poderosa de sanación y conexión interior”.Por otro lado, las obras creadas durante estas sesiones podrán adquirirse en futuros eventos solidarios en los que la asociación contará con su propio stand, destinando los fondos a continuar con su labor de apoyo a personas en duelo.De igual modo, la entidad continúa trabajando para ofrecer espacios de acompañamiento accesibles y humanos dirigidos a personas que atraviesan cualquier tipo de pérdida, promoviendo la resiliencia y el bienestar emocional en el conjunto de la comunidad.Cabe recordar que la Asociación Montillana de Apoyo al Duelo y Resilienciacomo un colectivo abierto a personas de toda la Campiña Sur que necesiten gestionar emocionalmente la pérdida de un familiar o ser querido. Impulsada por la escritora montillana Lola Baena Gómez, la iniciativa surge a raíz de su propia experiencia personal tras la pérdida de su hija Andrea en el año 2020.Desde entonces, la asociación ha venido desarrollando diferentes actividades y propuestas basadas en un enfoque global e integrativo, incorporando técnicas como la meditación o la arteterapia consciente, con el propósito de acompañar a quienes afrontan uno de los procesos más complejos desde el punto de vista emocional.