Una nueva asociación prestará apoyo y acompañamiento a personas que han perdido a seres queridos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" acogerá este sábado, a partir de las 18.00 de la tarde, la presentación de la nueva Asociación Montillana de Apoyo al Duelo y Resiliencia (Amadyr), un colectivo abierto a personas de toda la Campiña Sur cordobesa que necesiten un acompañamiento para gestionar emocionalmente la pérdida de algún familiar o ser querido.La asociación ha sido impulsada por la escritora montillana Lola Baena Gómez, terapeuta y maestra de técnicas orientales como el Reiki, el Péndulo Hebreo o los Registros Akashicos, que a principios del año 2020 sufrió la pérdida de su hija Andrea, cuando apenas contaba 6 años de edad."Cuando Andrea se fue, me encontré con un escaso apoyo profesional en acompañamiento en duelo, al menos, no el que yo necesité", explica Lola Baena, quien reconoce que "tras ir gestionando mi duelo de la mejor forma que pude, me preparé para prestar ese apoyo, de forma gratuita, a través de una asociación sin ánimo de lucro a la que cualquier persona que lo necesite se pueda acercar a recibir esa ayuda".Durante el acto de presentación que se desarrollará en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" se ofrecerá información sobre el propósito de la asociación, sobre las actividades que se van a realizar y sobre diferentes proyectos que se pueden emprender. "Además, habrá café y pastas, así como un stand solidario en el que se podrán adquirir objetos donados por varias personas", avanzó Lola Baena, quien anunció también la actuación musical de Karma Acústico, con Manolo y Carmen.A través de técnicas y terapias como las Flores de Bach y del Mediterráneo, la Arteterapia Consciente o la meditación, Lola Baena ha conseguido ayudar a diferentes personas "con una terapia global e integrativa, según las necesidades de cada persona".La escritora montillana es autora de, un "libro de crecimiento personal" que ofrece herramientas para mejorar en diferentes aspectos de la vida "a través de la gratitud y de la atención plena". De este modo, la obra plantea 33 ejercicios que buscan impulsar el cambio de actitud del lector frente a los problemas que le conciernen en su día a día.A su vez, Lola Baena Gómez escribió, un libro en el que la autora "busca cómo descubrir que la muerte, en realidad, no existe". En la sinopsis, la escritora montillana explica que su hija Andrea se fue a los 6 años de edad, a principios del año 2020. “Este cuento es para los compañeros de clase y para que todos los niños comprendan la muerte de una forma mágica y natural”, todo ello con el fin de “naturalizar la inexistencia de la muerte”.Ese primer libro, publicado en el mes de agosto del año 2020, fue concebido por su autora "para ayudar a otras personas a afrontar una de las experiencias más difíciles de comprender para los seres humanos, como es la de la pérdida de personas queridas cercanas, algo que se hace más complicado para los más pequeños de la casa".