El CDF Paquillo Moreno toma ventaja en la lucha por el ascenso a Tercera Federación

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D.F. PAQUILLO MORENO

El Club Deportivo Femenino (CDF) "Paquillo Moreno" logró ayer una victoria clave en el Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio" de Montilla, al imponerse por 3-2 al Club Deportivo Villar en el partido de ida de la fase previa del, en un encuentro igualado y vibrante que reunió a unos 250 espectadores en el graderío.El conjunto montillano dio así un paso importante en su objetivo de alcanzar la final de esta fase de ascenso, en un duelo en el que, pese a que el equipo visitante partía como favorito, las fuerzas estuvieron muy equilibradas desde el inicio.El Club Deportivo Villar comenzó con intensidad y mayor dominio, pero fue el equipo local el que golpeó primero en el minuto 12, cuando la capitana, Aurora Fernández, aprovechó una jugada aislada para inaugurar el marcador y desatar la reacción de la grada.La respuesta visitante no se hizo esperar y llegó apenas cinco minutos después, en el minuto 17, con el tanto del empate que devolvía la igualdad al encuentro. Sin embargo, el Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" supo rehacerse antes del descanso y, en el minuto 40, Zahira culminó una acción ensayada tras un saque de esquina para establecer el 2-1 con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios.La segunda mitad evidenció la mejor versión del conjunto local, que se hizo con el control del juego y generó numerosas ocasiones de peligro. El equipo acumuló llegadas claras, incluso con balones al larguero, manteniendo un ritmo elevado que terminó dando sus frutos en el minuto 54, cuando Laura transformó un penalti que supuso el 3-1.Por otro lado, el Club Deportivo Villar no renunció al partido en ningún momento y logró recortar distancias en el minuto 75, dejando el definitivo 3-2 que mantiene abierta la eliminatoria de cara al encuentro de vuelta. Con todo, más allá del resultado, el equipo montillano dejó una imagen sólida, marcada por el compromiso, la intensidad y la motivación de sus jugadoras, que pelearon cada balón con la vista puesta en el objetivo del ascenso. La afición también desempeñó un papel relevante, animando de forma constante y reforzando el respaldo al fútbol femenino en la localidad.El Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" afrontará ahora el partido de vuelta el próximo fin de semana en el campo del Club Deportivo Villar, con la intención de defender la ventaja obtenida y sellar el pase a la final delde ascenso.