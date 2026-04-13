El vino dulce de La Aurora triunfa en el Concurso Internacional Bacchus



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Laha vuelto a situar la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles en el panorama internacional del vino tras obtener dos medallas de oro en el prestigioso Concurso Internacional Bacchus 2026, celebrado hace unos días en Madrid, una cita en la que participaron más de 1.500 referencias procedentes de 17 países.El certamen, considerado uno de los concursos vinícolas más relevantes a nivel mundial y que acumula ya 24 ediciones desde 1996, reunió entre el 24 y el 26 de marzo a un jurado compuesto por un centenar de expertos de 26 nacionalidades, entre los que se encontraban, sumilleres de reconocido prestigio, importadores y comunicadores especializados. Todos ellos evaluaron las muestras mediante un sistema de cata a ciegas durante tres jornadas.En ese contexto, los vinos, elaborados por, fueron distinguidos con sendos Bacchus de Oro, convirtiéndose además en los únicos vinos premiados en este certamen bajo la DOP Montilla-Moriles.El Concurso Internacional Bacchus está organizado por la Unión Española de Catadores (UEC) y cuenta con el aval de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, así como con el reconocimiento del Ministerio de Agricultura de España y la pertenencia a la Federación Mundial de Grandes Concursos de Vinos y Espirituosos, lo que refuerza el valor de los galardones obtenidos.Desde la propia cooperativa han valorado el alcance de este reconocimiento, señalando que “para todo el equipo de Bodegas La Aurora es un enorme orgullo conseguir posicionar nuestros vinos entre los mejores del mundo y demuestra todo el trabajo que hay detrás de cada gota de nuestros vinos”.En ese sentido, fuentes de la entidad han querido destacar el papel colectivo que sustenta este logro y han querido agradecer “a todo el equipo humano que sigue confiando en nuestra cooperativa, a nuestros socios, trabajadores, clientes y Consejo Rector por conseguir méritos tan importantes como este”.La cooperativa Nuestra Señora de La Aurora constituye una de las entidades de referencia dentro de la DOP Montilla-Moriles y, también, en la DOP Aceite de Lucena. Su trayectoria se remonta a comienzos de la década de los sesenta, cuando un grupo de agricultores montillanos impulsó la Sociedad Mancomunada Vitivinícola que daría origen a la actual cooperativa, fundada oficialmente el 15 de diciembre de 1963 tras una asamblea celebrada en el patio de la bodega de Mesa, en la calle La Parra.No obstante, no sería hasta el 24 de marzo del año siguiente cuando la entidad quedó registrada ante el Ministerio de Trabajo. En sus primeros años, y antes de disponer de las actuales instalaciones en El Carrerón, los socios llegaron a arrendar numerosas lagaretas y bodegas de tinajas distribuidas por distintos puntos de Montilla e incluso trasladaron mosto hasta Montemayor para poder desarrollar la vendimia.En la actualidad, la cooperativa cuenta con alrededor de 800 socios, de los que unos 230 aportan uva, mientras que el resto entrega aceituna o ambos productos, consolidando así una estructura productiva que respalda la calidad de sus elaboraciones y su proyección en certámenes internacionales.