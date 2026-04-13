El Apedem mantiene vivas sus opciones de título tras golear al Parque Cruz Conde

C.D. Apedem 4 -- 0 Parque Cruz Conde C.F.

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Javier Ruz Mejías, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, Pablo Llamas Salamanca, Alfredo Lorenzo Ordóñez y Javier Mesa Cañero. Suplentes: Javier Albornoz Hidalgo, José Antonio López Llamas, Alejandro Hierro Ramírez, Lucas Hueso Priego, Fernando Gómez Lorenzo, José Nicolás González Domínguez y Jesús García López.

Carlos Repiso López, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Javier Ruz Mejías, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, Pablo Llamas Salamanca, Alfredo Lorenzo Ordóñez y Javier Mesa Cañero. Javier Albornoz Hidalgo, José Antonio López Llamas, Alejandro Hierro Ramírez, Lucas Hueso Priego, Fernando Gómez Lorenzo, José Nicolás González Domínguez y Jesús García López.

Cuerpo técnico: Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo), Fernando Bonilla Berlanga (delegado del equipo) y Rafael Garrido Alcaide (entrenador).

Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo), Fernando Bonilla Berlanga (delegado del equipo) y Rafael Garrido Alcaide (entrenador).

Parque Cruz Conde Club de Fútbol: Alejandro Leal Díaz, Sergio Bermúdez Madreno, Pablo Navarro Cuevas, Francisco Navarro Chacón, Miguel Ángel Calles Villar, Rafael Tejero Pérez, Salomón Ríos Sánchez, Javier Peso Gómez, Iván González García, Jesús Manuel Herruzo Requena y Jesús Hortelano Fernández. Suplentes: Javier Escuin Gan, Alejandro Serrano Muñoz y Jesús Romero Jiménez.

Alejandro Leal Díaz, Sergio Bermúdez Madreno, Pablo Navarro Cuevas, Francisco Navarro Chacón, Miguel Ángel Calles Villar, Rafael Tejero Pérez, Salomón Ríos Sánchez, Javier Peso Gómez, Iván González García, Jesús Manuel Herruzo Requena y Jesús Hortelano Fernández. Javier Escuin Gan, Alejandro Serrano Muñoz y Jesús Romero Jiménez.

Cuerpo técnico: Francisco José Miranda Morales (delegado del equipo) y Diego Sánchez Pedregosa (entrenador).

Francisco José Miranda Morales (delegado del equipo) y Diego Sánchez Pedregosa (entrenador).



Goles: 1-0 Aarón Salado Sánchez (min. 25); 2-0 Javier Mesa Cañero (min. 49); 3-0 Lucas Hueso Priego (min. 51); y 4-0 Jesús García López (min. 76).

Aarón Salado Sánchez (min. 25); Javier Mesa Cañero (min. 49); Lucas Hueso Priego (min. 51); y Jesús García López (min. 76).

Árbitro: Esteban Infante Cabrera. Asistentes: Lorenzo Morales Eslava y Jesús Rafael Jurado Luque.

Esteban Infante Cabrera. Asistentes: Lorenzo Morales Eslava y Jesús Rafael Jurado Luque.

Amonestados: Fueron amonestados con tarjeta amarilla Alejandro Hierro Ramírez (min. 80), en dos ocasiones, en el Club Deportivo Apedem; y Alejandro Leal Díaz (min. 78) y Pablo Navarro Cuevas (min. 86), en el Parque Cruz Conde Club de Fútbol.

Fueron amonestados con tarjeta amarilla Alejandro Hierro Ramírez (min. 80), en dos ocasiones, en el Club Deportivo Apedem; y Alejandro Leal Díaz (min. 78) y Pablo Navarro Cuevas (min. 86), en el Parque Cruz Conde Club de Fútbol.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio" de Montilla.

El Club Deportivo Apedem Montilla firmó ayer una victoria contundente por 4-0 ante el Parque Cruz Conde Club de Fútbol en el Estadio "Miguel Navarro Polonio", en el último partido como local de la temporada, para mantener vivas sus opciones de título a falta de una jornada.El conjunto montillano ofreció una actuación sólida y convincente, dominando el encuentro desde el inicio aunque sin desplegar en los primeros compases ese ritmo alto que le caracteriza. Aun así, las ocasiones comenzaron a sucederse con naturalidad. Ezequiel, Szczepanski y Aarón protagonizaron las primeras llegadas de peligro, aunque la falta de fortuna evitó que el marcador se abriera antes, con dos disparos al larguero firmados por Aarón y Joseda.El Parque Cruz Conde también encontró su momento a balón parado, obligando a Carlos Repiso a intervenir con acierto en una acción de mérito. Sin embargo, el dominio local terminó por encontrar recompensa en el minuto 25, cuando Aarón Salado rompió la resistencia visitante y adelantó a los suyos, haciendo justicia a lo visto sobre el césped. Pese a ello, la sensación al descanso era clara: el resultado se quedaba corto para los méritos acumulados por el equipo.Tras el paso por vestuarios, el Club Deportivo Apedem dio un paso al frente definitivo. Apenas habían transcurrido cuatro minutos de la reanudación cuando Javi Mesa amplió la ventaja con un certero cabezazo tras un saque de esquina. El golpe fue casi inmediato y, dos minutos después, Lucas Hueso firmó el tercer tanto, dejando el partido prácticamente sentenciado y evidenciando la superioridad local.Por otro lado, lejos de conformarse con el resultado, el equipo continuó generando ocasiones con claridad, buscando ampliar aún más la ventaja. La falta de acierto en los últimos metros evitó una goleada mayor, aunque el dominio seguía siendo evidente. Finalmente, Chechu García puso el broche al encuentro en el minuto 76, estableciendo el definitivo 4-0 en una tarde de fútbol eficaz y reconocible.De igual modo, el tramo final dejó la única nota negativa con la expulsión de Álex Hierro por doble amonestación, circunstancia que obligó al equipo a afrontar los últimos minutos en inferioridad numérica. Aun así, el Club Deportivo Apedem supo gestionar la situación con solvencia, sin conceder ocasiones y manteniendo el control del partido hasta el pitido final.Una vez más, el rendimiento mostrado sobre el terreno de juego reflejó el trabajo desarrollado durante toda la semana por el cuerpo técnico que dirige el entrenador cordobés Rafael Garrido, centrado en ajustar detalles y potenciar el rendimiento colectivo de la plantilla. Una labor constante que ha tenido continuidad a lo largo de la temporada y que ha llevado al club a apostar por su continuidad,En ese contexto, la victoria permite al Club Deportivo Apedem llegar a la última jornada con la liga en juego. Los montillanos visitarán al Club Deportivo Hinojosa, mientras que el líder, el Club Deportivo Higuerón, se medirá al Club Deportivo Priego. Solo un punto separa a ambos equipos, en una jornada final que se presenta abierta y decisiva para determinar al campeón.