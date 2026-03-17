Nuevas ofertas de empleo

Oficial de albañilería (Montilla)Se busca oficial de albañilería para trabajar en Montilla con contrato indefinido a jornada completa (07:00-15:00) y salario de 1.780 euros brutos al mes, con pagas extras prorrateadas. Las funciones incluyen levantamiento de muros, tabiques y estructuras, montaje de elementos prefabricados, encofrados, revestimientos, reparación y mantenimiento, preparación de morteros y supervisión de peones. Se requiere experiencia mínima de seis meses, Educación Secundaria y permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza mañana, 18 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/03/2026
Mozo de almacén (Lucena)Supera Gestión Integral de Servicios busca mozo de almacén-reponedor para máquinas expendedoras en Lucena, con contrato anual a jornada parcial (aproximadamente, nueve horas y media semanales) y posibilidad de pasar a indefinido. Incorporación inmediata. Se requiere certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o incapacidad permanente compatible con el puesto, y disponer de vehículo propio. Salario a convenir. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/03/2026
Topógrafo/-a (Montilla)Imathia Construcción SL busca topógrafo o ingeniero en Geomática para contrato indefinido a jornada completa en Montilla, con experiencia mínima de cuatro años en obra ferroviaria o infraestructura lineal. Las funciones incluyen levantamientos topográficos, replanteos, nivelación, control geométrico y elaboración de informes técnicos. Se requiere manejo de equipos y software topográfico, precisión y capacidad de coordinación. Se ofrece estabilidad laboral, participación en proyectos de gran envergadura y retribución según experiencia. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/03/2026
Responsable de producción (Montilla)Grupo Crit busca responsable de producción para una fábrica del sector alimentario en Montilla, con contrato indefinido a jornada completa en turno partido. Las funciones incluyen control de procesos, optimización de recursos, limpieza y orden, cumplimiento de estándares de calidad y gestión de stock. Se requiere experiencia de cinco a diez años en puesto similar, titulación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Biología, Química o similar, manejo avanzado de Microsoft Office y vehículo propio. Se valora experiencia en panadería industrial y nivel B1 de inglés. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/03/2026
Soldadores (Fernán Núñez)Se ofertan dos puestos de soldador de estructuras metálicas ligeras para realizar funciones de instalaciones, montajes, cerrajería y carpintería metálica. La oferta requiere disponer de permiso de conducir B y valora una experiencia previa de 12 meses en la ocupación. El contrato laboral es de carácter indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00. La remuneración establecida es de 1.740 euros brutos mensuales con las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a estas vacantes de empleo finaliza el 28 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/03/2026
Albañil (Montalbán de Córdoba)Se oferta un puesto de albañil para desempeñar las funciones recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba. El contrato de interinidad establece una jornada completa con flexibilidad horaria, desarrollándose la actividad de 8:00 a 15:00 horas. La remuneración prevista para esta vacante es de 2.276 euros brutos mensuales, sin incluir las pagas extraordinarias prorrateadas. Esta convocatoria de empleo público busca cubrir una única vacante disponible con incorporación inmediata para el próximo mes de marzo. El plazo de inscripción para participar en este proceso de selección y optar al puesto finaliza mañana, 18 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/03/2026
Repartidor/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de conductor o conductora de furgoneta hasta 3,5 toneladas para desempeñar labores de reparto en tiendas. La oferta contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de trabajo establecido desde las 6:30 hasta las 14:30 horas. El salario bruto mensual asignado para esta vacante es de 1.600 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. La incorporación al puesto de trabajo está prevista para el próximo 23 de marzo en la zona de Córdoba. El plazo de inscripción para optar a esta oportunidad de empleo finaliza el 28 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/03/2026
Conductor/-a de vehículo articulado (Puente Genil)Se oferta un puesto de conductor o conductora de camión en general para el transporte de menaje de hostelería durante la campaña de ferias. La actividad se desarrollará en una ruta dentro de la comunidad autónoma y requiere acreditar experiencia previa en el sector. El contrato laboral es de carácter indefinido a jornada completa, con un horario de trabajo establecido de 8:00 a 16:00 horas. El salario bruto mensual asciende a 1.600 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. La incorporación está prevista para el 1 de abril. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 28 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/03/2026
Oficial de albañilería (Córdoba)Se oferta un puesto de albañil en Córdoba para la realización de muros, tabiquería, alicatados y revestimientos. Las funciones incluyen la lectura de planos, preparación de mezclas y la supervisión de peones bajo normas de seguridad laboral. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con un horario de trabajo de 7.00 a 15.00 horas. La remuneración establecida para esta vacante es de 1.900 euros brutos mensuales, sin incluir las pagas extraordinarias prorrateadas. La incorporación está prevista para el próximo 1 de abril. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 28 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/03/2026
Fisioterapeuta (Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta en Córdoba para desempeñar funciones de fisioterapia general, pediátrica, deportiva o de suelo pélvico. La oferta contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, donde se valorará positivamente la formación y experiencia previa en las áreas geriátrica, deportiva y de suelo pélvico. El salario bruto mensual base se establece en 1.224 euros, sin las pagas extraordinarias prorrateadas, aunque la retribución definitiva y el horario se pactarán a convenir. El plazo de inscripción para esta vacante de empleo finaliza el 27 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/03/2026
Conductores de furgoneta (Córdoba)Una empresa de logística oferta diez puestos de conductor de furgoneta hasta 3,5 toneladas para el reparto y recogida de paquetería en Córdoba. Las funciones principales incluyen la carga y descarga de mercancía, la gestión de rutas asignadas y la atención al cliente. Se requiere permiso de conducir B en vigor y conocimiento de la zona. El contrato es laboral indefinido a jornada completa con turnos de mañana, tarde y noche. El salario bruto mensual es de 1.580 euros con las pagas extras prorrateadas. La incorporación es inmediata para las personas seleccionadas. El plazo de inscripción finaliza el 27 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/03/2026
Conductores (Córdoba)Una empresa de transporte oferta cinco puestos de conductor o conductora de camión en general para realizar reparto local de paquetería en Córdoba. Las funciones principales consisten en la conducción de camión rígido para labores de distribución dentro de la zona. Se requiere disponer del permiso de conducir C en vigor, el CAP y la tarjeta de tacógrafo. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, ofreciendo estabilidad y continuidad. El salario bruto mensual es de 2.000 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a estas vacantes finaliza el 27 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/03/2026
Soldador (Montalbán de Córdoba)Se oferta un puesto de soldador o soldadora por mig-mag en Córdoba para realizar tareas de soldadura con máquina de hilo o sistema MIG. La oferta consiste en un contrato laboral indefinido a jornada parcial, con una dedicación diaria de seis horas. La actividad se desarrollará en un horario fijo establecido de 8:00 a 14:00 horas. La remuneración bruta mensual asignada para esta vacante es de 1.200 euros, cifra que ya incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta oportunidad de empleo finaliza el 27 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/03/2026
Auxiliares de Ayuda a Domicilio (Baena)Se ofertan diez puestos de Ayuda a Domicilio para realizar funciones de autonomía personal, atención doméstica y cuidado personal. Las labores incluyen el acompañamiento, la higiene, la preparación de alimentos y la administración de medicamentos. Es imprescindible poseer formación técnica en cuidados auxiliares de enfermería o certificado de profesionalidad. El contrato es laboral temporal de 120 días a jornada completa con horario partido. El salario bruto mensual asciende a 1.424 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas, e incluye un teléfono móvil de empresa. La incorporación será inmediata para las personas seleccionadas. El plazo de inscripción finaliza el 27 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/03/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
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