El Sénior Masculino del Club Baloncesto Montilla finaliza la fase regular en quinta posición

Lucebasket 57 -- 102 Come & Pizza Montilla

Lucebasket: Ernesto (2), Migue Algar (2), Gordillo (2), Ángel Alba (2), Juan Carlos Herrador (5), Pedro Pérez (7), Adri González (3), Flores (5), Juan Guillermo (9), Álex Villa (6), Julio Ortiz (12) y Antonio Jesús García (2).

Ernesto (2), Migue Algar (2), Gordillo (2), Ángel Alba (2), Juan Carlos Herrador (5), Pedro Pérez (7), Adri González (3), Flores (5), Juan Guillermo (9), Álex Villa (6), Julio Ortiz (12) y Antonio Jesús García (2).

Come & Pizza Montilla: Javi Delgado (9), Omar (12), Miguel Bellido (2), Edu Merino (13), Dani Delgado (12), Álex Herrador (5), Agus Mora (11), Víctor Vega (4), Mario Carmona (18), Jorge Delgado (4), Javi Sánchez (6) y Rafa Sánchez (6).

Javi Delgado (9), Omar (12), Miguel Bellido (2), Edu Merino (13), Dani Delgado (12), Álex Herrador (5), Agus Mora (11), Víctor Vega (4), Mario Carmona (18), Jorge Delgado (4), Javi Sánchez (6) y Rafa Sánchez (6).

Parciales: 13-23; 22-29; 11-31; 11-19.

Virgen del Carmen 84 -- 67 Come & Pizza Montilla

A.D. Colegio Vigen del Carmen: Jesús Martínez (1), Pablo García (21), Alejandro Hiedra (13), Víctor Muñoz (20), Andrés Martín (5), Óscar Galán (4), Antonio Sánchez (6), Javier Castinger (4), Juan Montilla, Sarrasin (4), Rodrigo (6) y Aarón.

Jesús Martínez (1), Pablo García (21), Alejandro Hiedra (13), Víctor Muñoz (20), Andrés Martín (5), Óscar Galán (4), Antonio Sánchez (6), Javier Castinger (4), Juan Montilla, Sarrasin (4), Rodrigo (6) y Aarón.

Come & Pizza Montilla: Javi Delgado (7), Edu Merino (8), Dani Delgado (9), Daniel Delgado (2), Álex Herrador, Agus Mora (18), Víctor Vega (7), Jorge Delgado (2), Javi Sánchez (10), Mario Carmona y Rafa Sánchez (4).

Javi Delgado (7), Edu Merino (8), Dani Delgado (9), Daniel Delgado (2), Álex Herrador, Agus Mora (18), Víctor Vega (7), Jorge Delgado (2), Javi Sánchez (10), Mario Carmona y Rafa Sánchez (4).

Parciales: 25-18; 27-8; 8-19; 24-22.

Las dos últimas citas para el cuadro masculino del Club Baloncesto Montilla determinaron la posición clasificatoria de los de David Gómez. Con una victoria y una derrota, los montillanos daban por concluida la primera parte del campeonato. A partir de esta semana, las eliminatorias por el título abren una nueva fase en el torneo provincial. La Unión Deportiva Baloncesto Encinarejo será el rival a batir en cuartos de final.La primera de las citas del fin de semana finalizó con un amplio triunfo para el cuadro vinícola en su visita a Lucena. El encuentro, dominado de principio a fin por el Club Baloncesto Montilla, destacó por la capacidad ofensiva vinícola, superando la centena de puntos.El primer cuarto tuvo alternancia en el marcador en los primeros minutos, no viéndose un juego fluido en ninguno de los contendientes hasta la mita del período, momento que un 0-7 de parcial para los visitantes empezó a abrir la brecha en el electrónico. Pese a ello, las pérdidas de balón no hicieron posible ampliar la ventaja todo lo deseado, dejando un +10 para los visitantes a la finalización del primer acto.El segundo cuarto transcurrió con unas sensaciones parecidas. Un Come & Pizza Montilla superior en los porcentajes de tiro, sobre todo desde el juego interior, volvía a salir vencedor parcial, alcanzando un +17 de ventaja que allanaba el camino hacia la victoria.Tras el paso por vestuarios, el factor defensivo se unió a la fabricación de juego ofensivo, situación que provocó la sentencia al partido. Buenas defensas junto a las acciones en la pintura se sucedieron con un elevado porcentaje de acierto sobre el aro. Lucebasket no era capaz de contrarrestar el caudal ofensivo de los montillanos, provocándose una distancia ya insalvable en el electrónico.Ya en el último cuarto, los de David Gómez gestionaron el paso de los minutos con largas posesiones y búsqueda de las mejores opciones de tiro. Las canastas se sucedieron, destacando un importante porcentaje de acierto desde la línea de tiro libre. Fruto de ello, el resultado final rondó los cincuenta puntos de diferencia, visualizando la merecida victoria alcanzada.La última jornada liguera trajo una dolorosa derrota en tierras capitalinas que hizo romper el sueño de alcanzar una mejor posición clasificatoria de cara a las eliminatorias por el título provincial. En un partido brusco, donde la alta intensidad defensiva en los locales, con momentos incluso que rozaron lo antideportivo, hizo mella en un Club Baloncesto Montilla que no encontró el camino a excepción del tercer cuarto, único parcial favorable para los de David Gómez.El primer acto mostró un destacable acierto exterior en los locales, contrarrestado por las acciones de juego interior en los montillanos. Pese a ello, la tensión en cada jugaba provocó un paisaje poco vistoso para el espectador, con numerosas faltas y falta de fluidez en el juego. Con todo ello, las diferencias eran escasas en el marcador y ninguno de los contendientes tomaba el mando definitivo.En el segundo cuarto, los montillanos tuvieron una fase inicial de buena producción ofensiva, destacando la elaboración en su juego. No obstante, esta situación cambió por completo. Los errores se acumularon en el tiro, los nervios afloraron sobre la pista y el cuadro capitalino aprovechó la situación para ir, canasta a canasta, ampliando la ventaja ante un Montilla aturdido por la hostilidad sufrida sobre la pista. El acierto interior, sumado a la aportación desde el tiro libre, facilitó el +26 favorable al plantel colegial antes del descanso.Tras el paso por vestuarios, llegó la reacción montillana. Con mayor calma y dejando a un lado la tensión inicial, los vinícolas mejoraron su elaboración ofensiva, tomando mejores decisiones en el tiro. El porcentaje de robos y rebotes también fue en aumento, bajando la diferencia por debajo de los veinte puntos.Pese a ello, el último cuarto expuso un carrusel de canastas en ambos lados de la pista que no hicieron posible la remontada visitante. Los ataques tomaron el protagonismo ante unas defensas menos aplicadas. Fruto de ello, Virgen del Carmen mantuvo la distancia en el marcador hasta obtener el triunfo final.