Montilla moderniza su autobús urbano con un sistema GPS y un mapa interactivo



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha implantado un sistema de localización GPS en el autobús urbano que permite a la ciudadanía conocer en tiempo real la ubicación del vehículo y planificar mejor sus desplazamientos por el municipio mediante un mapa interactivo accesible desde códigos QR instalados en las paradas y desde la página web municipal.La iniciativa incorpora un dispositivo de geolocalización que facilita el seguimiento del autobús a lo largo de su recorrido. Gracias a esta herramienta, los usuarios pueden consultar en cada momento en qué punto del municipio se encuentra el vehículo, así como visualizar las distintas paradas del trayecto y el itinerario completo del servicio.La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, destacó además que el Ayuntamiento de Montilla ha aprobado el nuevo contrato del servicio de autobús urbano, que saldrá a licitación en los próximos días con un importe anual de 76.000 euros. Este contrato consolida el modelo de servicio gratuito que se puso en marcha de manera piloto y que, según explicó la responsable municipal, ha tenido una buena acogida entre los vecinos.En ese sentido, Raquel Casado señaló que el servicio “ha tenido una respuesta bastante favorable por parte de la ciudadanía, con incrementos sostenidos en el número de usuarios”. Asimismo, subrayó que la nueva etapa del transporte urbano mantendrá esa gratuidad y reforzará determinados trayectos para adaptarse mejor a la demanda existente.Además, el nuevo contrato incorpora un refuerzo específico para el Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda, considerado el principal foco de demanda del servicio. En concreto, el autobús contará con un vehículo adicional a las 8:10 de la mañana para facilitar la llegada del alumnado al centro educativo ubicado en la Avenida del Trabajo y otro a las 15:10 horas para la salida.Sobre esta medida, Raquel Casado afirmó que “continuamos con esta apuesta decidida por una movilidad sostenible que mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, manteniendo además la gratuidad del servicio”.Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, explicó el funcionamiento del sistema tecnológico incorporado al transporte urbano. Según detalló, el dispositivo GPS instalado en el autobús, desarrollado por la empresa Sherlog, permite conocer con precisión la posición del vehículo en cualquier momento de su recorrido por la localidad.De igual modo, Rosales indicó que el Ayuntamiento ha colocado códigos QR en todas las paradas del itinerario para facilitar el acceso al sistema. Al escanearlos con el teléfono móvil, los usuarios pueden consultar un mapa interactivo donde aparecen representadas tanto las paradas como el recorrido y la ubicación exacta del autobús en tiempo real. Este servicio también se encuentra disponibleEn relación con esta nueva herramienta digital, Valeriano Rosales señaló que “entendemos que esta mejora viene a poner la tecnología al servicio de la ciudadanía, acercando los recursos digitales al día a día de las personas”, al tiempo que destacó que se trata de una “herramienta sencilla y de fácil uso”.Por otro lado, el Ayuntamiento de Montilla ha previsto un periodo inicial de acompañamiento para facilitar la adaptación de los usuarios a este sistema. Durante los primeros días de funcionamiento, una persona estará disponible para orientar a quienes utilicen el servicio y resolver posibles dudas relacionadas con el uso de la aplicación o el acceso al mapa interactivo.Desde el Consistorio montillano se subraya que la implantación de esta herramienta tecnológica responde al compromiso del equipo de gobierno con la incorporación de soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios públicos.La digitalización aplicada a la gestión municipal, en este caso en el ámbito de la movilidad urbana, pretende aportar mayor transparencia, eficiencia y comodidad a los vecinos, reforzando al mismo tiempo un modelo de ciudad más accesible y adaptado a las necesidades cotidianas de la población.