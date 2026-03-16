El Hospital Quirónsalud Córdoba y la AECC impulsan su colaboración con proyectos para pacientes de cáncer de mama y pediátricos

Quirónsalud en Andalucía

El, a través de la Fundación Quirónsalud, y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Córdoba han puesto en marcha dos proyectos de colaboración orientados a mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos. Las iniciativas están dirigidas, por un lado, a mujeres intervenidas de cáncer de mama y, por otro, a niños que reciben tratamiento oncológico, con el objetivo de acompañarlos tanto en su recuperación física como en su bienestar emocional.Uno de los proyectos consiste en el Programa de Entrega de Pelotas Antiestrés Terapéuticas y Prótesis Mamarias de Primera Puesta, dirigido a mujeres que han sido sometidas a una mastectomía. Esta iniciativa busca favorecer la recuperación física, funcional y emocional tras la intervención quirúrgica mediante la entrega de material terapéutico específico y el acompañamiento del equipo psicosocial de la asociación.El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres y, tras la cirugía, muchas pacientes pueden experimentar complicaciones como linfedema, limitación de movilidad en el brazo, dolor o debilidad muscular, además de un importante impacto emocional derivado de los cambios en su imagen corporal.Para contribuir a una recuperación más completa, el programa contempla la entrega de pelotas antiestrés terapéuticas, que permiten realizar ejercicios manuales destinados a fortalecer la musculatura de la mano y el antebrazo, favorecer el retorno linfático y mejorar la movilidad de la extremidad afectada. Su uso regular ayuda a prevenir y controlar el linfedema, una de las complicaciones más frecuentes tras la mastectomía.Asimismo, se facilita a las pacientes prótesis mamarias de primera puesta, especialmente diseñadas para el periodo postoperatorio inmediato. Estas prótesis, ligeras y transpirables, contribuyen a restaurar la simetría corporal durante el proceso de cicatrización y antes de la colocación de una prótesis definitiva. Además de mejorar el equilibrio postural y prevenir molestias musculares derivadas de la descompensación corporal, favorecen una adaptación emocional más gradual a los cambios físicos tras la cirugía.Las mujeres participantes reciben también información sobre los servicios gratuitos de apoyo que ofrece la asociación, así como valoración inicial por parte de su equipo psicosocial y, en caso necesario, derivación a recursos complementarios como fisioterapia, atención psicológica o apoyo social.Paralelamente, ambas entidades han impulsado un segundo proyecto destinado a humanizar la estancia hospitalaria de los pacientes pediátricos oncológicos. La iniciativa contempla la adquisición de material didáctico y lúdico, como cuadernos para colorear, cuadernos de pegatinas, lápices de colores y pequeños juegos de mesa, que se pondrán a disposición de los niños ingresados o en tratamiento.El objetivo es ofrecerles momentos de distracción y creatividad, contribuyendo a reducir la ansiedad y el estrés asociados a los procesos médicos, al tiempo que se promueve un entorno más cercano y acogedor para los pacientes más pequeños y sus familias.Con estos proyectos, el Hospital Quirónsalud Córdoba y la Asociación Española Contra el Cáncer refuerzan su compromiso conjunto con una atención oncológica integral, que no solo aborda el tratamiento médico, sino también el acompañamiento emocional y el bienestar de las personas que afrontan la enfermedad.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónomaQuirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.