Izquierda Unida aborda la influencia del patriarcado en la Historia del Arte

La sede de Izquierda Unida (IU) acogió ayer la conferencia, a cargo de la historiadora María Luisa Rodas. El acto, que se enmarcó en las actividades que la formación promueve cada año en torno al Día Internacional de las Mujeres, estuvo presentado por la portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa Rodríguez, quien contextualizó la conmemoración del 8 de Marzo.Durante su intervención inicial, Rosa Rodríguez subrayó el carácter reivindicativo del 8M y la necesidad de seguir visibilizando las desigualdades que afectan a las mujeres. En ese sentido, afirmó que “los acontecimientos hablan por sí solos y nos vemos en la obligación de tener que volver a conmemorar el 8 de Marzo como un día de lucha reivindicativa por los derechos de las mujeres.Tal y como subrayó la edil montillana, candidata por Córdoba en las próximas elecciones autonómicas, "vivimos en un periodo, en una época de claroscuros, donde hay demasiados elementos que gritan en contra de la igualdad, en contra del feminismo y que pretenden devolvernos al blanco y negro de la dictadura franquista”.Asimismo, la portavoz municipal de la formación destacó que, a su juicio, persisten situaciones que obligan a mantener la reivindicación feminista. Así, señaló que “hay atentados diarios a nuestros derechos, a nuestras libertades, sobre todo desde que tenemos esta ola reaccionaria y neofascista que vienen a recordarnos que tenemos que seguir en la lucha”.De igual modo, Rodríguez hizo referencia al diagnóstico delpresentado recientemente en la localidad. Según explicó, “si bien no podemos decir que no hayamos avanzado, porque eso no sería cierto, nos recuerda que no se ha avanzado lo suficiente, que tenemos que seguir avanzando”.En ese contexto, la edil de IU desveló que el informe recoge “datos tan curiosos como que sigue habiendo una brecha de género en el ámbito laboral de en torno al 36 por ciento; que la tasa de desempleo femenino sigue siendo inmensamente superior a la de desempleo masculino; que existe brecha salarial; y que los cuidados no están todavía repartidos a partes iguales”.Además, la portavoz municipal de IU explicó el motivo de la elección del tema de la conferencia. “El patriarcado utiliza todas las herramientas que tiene a su disposición: ha utilizado la religión, utilizó la filosofía, la literatura y el arte es una herramienta más·, de ahí que defendiera el interés de analizar "cómo se ha visto la imagen de las mujeres en la Historia del Arte y cómo ha sido un instrumento más para someternos, para doblegarnos y para mantenernos sumisas y calladitas”.Por su parte, María Luisa Rodas abordó un recorrido amplio por distintas etapas históricas para analizar la construcción cultural de la imagen de la mujer. De hecho, la charla partió del análisis de las mentalidades y de la influencia histórica del patriarcado en la cultura.Según señaló Rodas, “hablamos mucho sobre las mentalidades, de cómo o por qué estamos donde estamos con la mentalidad que tenemos y cómo ha influido el patriarcado también en el plano cultural, como algo que llevamos, puede decirse, en el ADN”.Asimismo, la ponente analizó la representación de la violencia y de determinados estereotipos de género en diferentes manifestaciones artísticas. “Hablamos tanto de la imagen de la violencia contra las mujeres desde muy antiguo, desde los mitos grecoromanos, los mitos judeo-cristianos, incluso anteriores, y cómo ha ido evolucionando esa representación de la violencia o de la normalización de determinados tipos de violencia contra las mujeres en la Historia del Arte”, señaló.Además, María Luisa Rodas incidió en que el arte no solo ha tenido una función estética, sino también educativa y social. En ese sentido, indicó que “el arte ha sido no solo una herramienta educativa y didáctica, sino un reflejo, una representación de la realidad”.La historiadora montillana también quiso poner el foco en el papel de las mujeres creadoras a lo largo del tiempo y en su escasa presencia en los relatos tradicionales de la Historia del Arte. “Nos acordaremos de todas esas mujeres que también han creado, lo mismo a lo largo de toda la historia, pero que sin embargo han sido olvidadas”, manifestó.En ese contexto, recordó que los manuales y estudios han destacado tradicionalmente a autores masculinos. “Parece que en la Historia del Arte, en los manuales, se habla siempre de los creadores, de los grandes pintores, de los grandes escultores, arquitectos, cineastas, pero nunca, o casi nunca, se nos habla de las mujeres”, afirmó.Finalmente, Rodas ilustró esta cuestión con un ejemplo concreto relacionado con el Museo del Prado. “Hasta hace muy poquitos años, hasta principios de este siglo, un cuadro famosísimo del Museo del Prado, por ejemplo, el retrato de Felipe II se atribuía a Claudio Coello cuando se ha descubierto que, en realidad, su autora es Sofonisba Anguissola”, explicó.