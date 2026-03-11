El Club Baloncesto Montilla y la mujer: un nexo inexorable en el tiempo

Avatel Montilla 58 -- 74 Adeba Azul

Avatel Montilla: Ana Arroyo, Ithaisa (11), Sole Ruiz, Marta García (4), Teresa Delgado, Nazaret Luque (12), Aurora Arroyo, María Lara, Laura Delgado (2), Isa Casado (2), Estefanía Parra (6) y Juana López (21).

Adeba Azul: Carmen Ballesteros (27), Ana Gavilán, Lucía Haba (2), Paula Mendoza (8), Paloma Alba (2), Sofía Fernández (4), Carmen Villar (10), Andrea del Río (6), Clara Cuadrado (9), Carolina Aguilera, Carmen Elena Zafra (4) y Belen Prieto (2).

Parciales: 14-13; 12-21; 14-16; 18-24.

Jornada llena de emociones para el mundo de la canasta en Montilla. Bajo el telón del Día Internacional de la Mujer, el Pabellón Municipal de Deportes albergó una parte de la historia del Club Baloncesto Montilla. Concretamente, la entidad presidida por Francisco Casas homenajeó en la previa del encuentro entre el Sénior Femenino y Adeba Azul a más de una treintena de mujeres, todas ellas relacionadas con el club montillano en distintos ámbitos y etapas.Laura Delgado, Isabel Casado y Carmen Lara; vicepresidenta, tesorera y vocal de la entidad, respectivamente, tomaron la palabra en un discurso inicial lleno de cariño y cercanía. En su intervención, destacaron “la ayuda en la construcción de la gran familia del Club Baloncesto Montilla”, así como “el esfuerzo y compromiso en los entrenamientos, partidos, viajes, momentos difíciles y alegres” de todas las mujeres presentes en el homenaje.El valor de la “unidad para aprender” y el “orgullo constante que habéis mostrado al defender al Club Baloncesto Montilla en todos estos años” fueron algunos de los elogios ensalzados durante el discurso. Una vez finalizada la intervención de las dirigentes del equipo blanquiazul, llegó el momento más esperado.Cada una de las mujeres que han formado parte de la historia de la entidad recibieron un obsequio como recuerdo y la ovación de la grada al ser pronunciado su nombre, mostrando el público la eterna gratitud por el compromiso mostrado en estos años hacia el baloncesto local.La lista completa de homenajeadas la conformaron Carmen Algaba; Zahira Algaba; Aurora Arroyo; Mónica Barbero; Antoñi Cabanillas; Mari Sol Cabanillas; Cristina Casado; Isabel Casado; Lourdes Cobos; Patro Cobos; Fabi Contreras; María Luisa Córdoba; Laura Delgado; Marta Espejo; Marta Flores; Dolores Galán; Marisa García; Rosa Garrido; María del Carmen Gómez y Carmen Lara.También fue reconocida la labor de Eva Lara; Lucía Logroño; Carmen López; Nani López; Elena Lucena; Isabel Luna; Ithaisa Luque; Nazaret Luque; Estefanía Parra; Aurora Pérez; Fátima Ramírez; Ana Raya; Marisol Rosal; Carmen Valencia; Inma del Valle; Carmen Zafra y María Zafra.Tras ello, concluyó el acto de homenaje y el balón tomó la alternativa en la pista central del Pabellón Municipal de Deportes de Montilla con la disputa del segundo partido de la eliminatoria de semifinales en la lucha por el título provincial.Finaliza el sueño liguero para las chicas de Agus Leiva. En un partido de más a menos, las montillanas cedieron ante Adeba Azul por una amplia diferencia, perdiendo la eliminatoria por dos partidos a cero ante las capitalinas y despidiéndose de la competición oficial hasta la próxima temporada.La contienda comenzó con buenas sensaciones para el plantel local. Un buen ritmo en las transiciones dentro de pista, unido a la intensidad defensiva y acierto en ataque permitieron un triunfo parcial por 14-13, invitando así al optimismo.Sin embargo, en el segundo cuarto el partido cambió de imagen. ADEBA subió el nivel defensivo y encontró mejores opciones ofensivas, lo que les permitió ir poco a poco abriendo brecha en el marcador. En contraposición, las vinícolas comenzaron a errar en el lanzamiento, mostrando mayores dificultades en la elaboración de juego. Todo ello provocó una diferencia de +8 para las visitantes antes del descanso.Tras el paso por vestuarios, el partido se mantuvo equilibrado durante varios minutos. Un Avatel Montilla competitivo y con mayor fluidez, intentó recortar diferencias con esfuerzo defensivo y buenas acciones colectivas. Varias acciones desde la pintura y un triple a falta de un minuto para finalizar el cuarto, hizo que la esperanza se alojará en el feudo montillano.Pese a ello, el último cuarto trajo un acierto exterior en las visitantes que dinamitó cualquier atisbo de remontada. Pese a los intentos por meterse en el partido, las de Agus Leiva se vieron superadas ante un rival que supo manejar el tiempo del partido y acabó obteniendo la victoria.